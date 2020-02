Dorival de Bayer anuncia patrocinio a Torneos Femeninos de UNCAF

Guatemala. El fútbol femenino no solo ha aumentado su popularidad en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Brasil, México, entre otros, también ha generado gran expectativa en Latinoamérica y principalmente en Centroamérica donde cada día se suman más jugadoras y ha crecido el interés por los distintos campeonatos locales e internacionales.

Para la temporada 2020, Dorival®, analgésico de Bayer, producto líder para controlar los dolores menstruales, anuncia el patrocinio de los Torneos Femeninos Oficiales organizados por la Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF, como una muestra del apoyo al empoderamiento de la mujer en el deporte.

Impulsar la igualdad de oportunidades en los campeonatos amateurs y profesionales, así como promover la sana competencia y el desarrollo integral de la mujer es otro de los grandes objetivos tanto de UNCAF como de Dorival®, de Bayer.

“Hoy estamos muy satisfechos por sellar esta alianza, sobre todo por contribuir al desarrollo de la mujer en el deporte. El futbol, tradicionalmente reservado para hombres, poco a poco se ha abierto a la participación de la mujer que ha encontrado sus espacios a tal grado que en varios países hay torneos y partidos que han tenido más audiencia que los campeonatos masculinos”, asegura María del Pilar Méndez Navas, Gerente de Marca de Dorival® para Centroamérica y El Caribe.

Una muestra de la fuerza y unión de las mujeres alrededor del futbol femenino es la presencia, en la formalización de esta alianza, de las capitanas del Club FAS de Santa Ana, de El Salvador, Zulia Yarizell Menjivar Bermudez; de Saprissa de Costa Rica, Carolina Paola Venegas Morales, así como de la selección de Guatemala, Gloria Estefany Aguilar de Mata, que no solo son destacadas y protagonistas, sino el mejor ejemplo de que la mujer gana espacios en el deporte global a pasos agigantados.

“El fútbol es para todos y el género no define el talento. Deseamos apoyar para que las deportistas encuentren sus espacios y luchen por sus metas día a día. Tener a las capitanas de dos equipos y de dos selecciones para anunciar este convenio, no solo es una muestra de unión, sino motiva a otras mujeres a perseguir sus sueños y no desmayar hasta alcanzarlos”, agregó María del Pilar Méndez Navas.

Los campeonatos, organizados por UNCAF, que estarán patrocinados por Dorival® de Bayer, son:

Torneo Femenino Sub-15. Sede, Costa Rica; 12 al 17 junio

Torneo Interclubes Femenino. Sede, Panamá; 7 al 12 septiembre

“Centroamérica ha sido un ejemplo para el resto de países ya que el futbol femenino ha dado pasos importantes y la inclusión de la mujer ha formado parte de nuestro ADN.

Contar con el apoyo de marcas como Dorival, de Bayer, nos ayuda a mejorar las condiciones en las que se llevan a cabo los distintos campeonatos que organizamos y que cada día generan más expectativa entre los aficionados”, asegura Rafael Tinoco, Presidente de UNCAF.

Adicionalmente, Bayer estará patrocinando los torneos femeninos organizados por la CONCACAF:

Campeonato Sub-20 – República Dominicana, 22 febrero al 8 marzo

Campeonato Sub-17 – Toluca, México, 18 abril al 3 mayo

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe