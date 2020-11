Adidas replantea el concepto de la rapidez como una sensación personal y no un número

adidas invita a los corredores a replantear el concepto de la rapidez con el lanzamiento de su última campaña llamada Más Rápido Que_, que pone la mira sobre las inspiradoras historias de superación personal de corredores de alrededor del mundo. Representando a una comunidad de corredores democratizados y empoderados —de los cuales solo el 19% afirmó que corre por conseguir un tiempo rápido— estas nuevas caras de la “rapidez” comparten la convicción de que “la rapidez es una sensación personal”.

No siempre se trata de conseguir una nueva marca personal: para muchos, correr es una experiencia de mejoramiento personal

Hace mucho tiempo que adidas entendió el poder transformador del running y comenzó a celebrarlo en sus productos. Ahora, para conmemorar el lanzamiento de la imperdible historia de running de la marca, adidas encargó un estudio global de 6.000 corredores en seis ciudades clave diferentes, que revela cómo el arte de correr ha evolucionado y ya no se enfoca exclusivamente en ser el más rápido. En cambio, el estudio Why We Run identifica cómo los corredores de hoy en día se enfocan más en los otros beneficios que puede brindar, ya que el 87% de los encuestados admitió que ahora corre con un enfoque en la transformación y el mejoramiento personales. Entre los demás hallazgos principales del estudio figuran:

Faster Than the Noise (más rápido que el ruido) – El 60% de los encuestados coincidió en afirmar que correr regularmente proporcionaba beneficios para la salud mental, el 47% dijo que le permitía desconectarse del estrés cotidiano de la vida moderna, y el 68% admitió que es el único momento del día en el que no usa su teléfono.

Faster Than Excuses (más rápido que las excusas) – El 18% de los corredores se siente más inspirado después de correr, el 14% siente un sentimiento de orgullo y el 32% confiesa sentir una mayor confianza en sí mismo inmediatamente después de correr.

Faster Than Alone (más rápido que la soledad) – El aspecto social de correr también forma parte del estudio, ya que el 34% de los encuestados admitió haber conocido a un futuro amigo mientras corría e incluso un 20% conoció a una futura pareja, lo que demuestra los beneficios sociales menos esperados que pueden surgir de esta actividad.

Faster Than Expected (más rápido de lo esperado) – Los efectos positivos de correr también se analizaron en el estudio, y los encuestados vincularon la sensación de “euforia” que sienten después de correr con éxitos alcanzados, incluyendo lograr finalmente algo que habían estado posponiendo (34%), encontrar su talento creativo y mejores ideas (30%) e incluso obtener la confianza para invitar a alguien a salir. (17%).

Presentamos las nuevas caras de la campaña Más Rápido Que_.

En línea con los hallazgos del estudio Why We Run, adidas invitó a corredores de la vida real a convertirse en las estrellas de la campaña Más Rápido Que_ para compartir sus historias de superación personal e inspirar a otros.

Atrayendo interés mediático en la comunidad de corredores y más allá, la campaña convierte en héroes a varios corredores inspiradores, desde Martinus Evans —un corredor de fondo que utilizó los comentarios negativos y las bromas de su médico sobre su imagen corporal como herramienta de motivación— hasta Noah Lyles —el actual Campeón Mundial de los 200 metros masculino, que demuestra que incluso para los más rápidos, el concepto de la rapidez es una sensación personal—.

Las historias inspiradoras sobre la superación de los prejuicios y las adversidades de la modelo plus-size de fitness, Chinae Alexander, y la sobreviviente de trasplante urgente de hígado convertida en campeona mundial, Ellie Lacey, también figuran entre las historias destacadas de la campaña, además de la legendaria maratonista Kathrine Switzer. Switzer se convirtió en la primera mujer en participar oficialmente en la Maratón de Boston en 1967, donde sufrió ataques polémicos por parte de los participantes masculinos que la querían sacar de la pista, pero ella no se rindió y logró terminar la carrera.

Como parte de la campaña, adidas ha creado una gama de zapatos nuevos que le permiten a los corredores lograr su propia sensación de rapidez. Desde el nuevo diseño ligero de los SL20 —con la revolucionaria mediasuela Lightstrike que proporciona movimientos explosivos y una velocidad insuperable— hasta los Ultraboost PB que proporcionan un máximo retorno de energía a cada paso, adidas tiene el par de zapatos de running perfecto para cualquier tipo de corredor.

Martinus Evans, fundador de 300poundsandrunning, dijo: “Tal vez esperas que te diga que correr más rápido que otros me hace sentir poderoso. Me hace sentir fuerte. Me hace sentir libre. Pero para mí, ni siquiera se trata de eso. Para mí, se trata de intentarlo.

Empoderarte a ti mismo para salir a correr. Sin preocuparte por lo que digan los demás, solo enfocándote en el efecto positivo que correr puede tener para ti. Rápido significa algo diferente para todos. Pero nunca serás rápido —según tu propia definición o la de cualquier otra persona— si nunca sales a correr. Quiero motivar a más personas a experimentar su propia sensación de rapidez. No te preocupes por los prejuicios de las personas o lo que otros puedan decir. Olvida todo eso. Solo tienes que pensar en el efecto positivo que puede tener sobre ti. Eso es lo que la rapidez significa para mí”.

Alberto Uncini Manganelli, Gerente General de adidas Running, dijo: “La rapidez es, y siempre ha sido, una sensación personal: única para quien la está experimentando. El running de alto rendimiento siempre formará parte del ADN de adidas, con nuestro valioso legado de 168 victorias en maratones, récords mundiales y marcas personales. Para muchas personas —incluido yo mismo— el sueño de un récord mundial en la pista o en una maratón probablemente no sea algo alcanzable. Esto no me impide —ni a mi ni a nadie— sentirme rápido. Queremos celebrar que el hecho de sentirse “rápido” significa algo diferente para todos, ya sea la sensación de ser más rápido que ayer, de correr por una causa o de ser más rápido de lo que la gente espera. A través de nuestra diversa gama de productos y creaciones, queremos inspirar a la mayor cantidad de corredores posible para que salgan y logren su propia sensación de rapidez, independientemente de lo que eso signifique para ellos”.

