Bad Bunny cumple 28 años y esta es su canción más grosera. El cantante puertorriqueño, Bad Bunny está de manteles largos, pues este 10 de marzo cumple 28 años de edad. En los últimos años su carrera ha ido en ascenso, pues se ha convertido en uno de los artistas urbanos más importantes, sin embargo, no se ha escapado de la polémica, como por ejemplo la vez que prohibieron su canción más grosera. Benito Antonio Martínez, nombre real del rapero, nació en el barrio de Almirante Sur, ubicado en Vega Baja, Puerto Rico, un día como hoy de 1994. Desde muy joven se interesó por la música, por lo que formó parte del coro de la iglesia, no obstante, en su juventud decidió estudiar comunicación audiovisual en Universidad de Puerto Rico en Arecibo. El puertorriqueño comenzó como artista independiente al publicar sus canciones SoundCloud, sin embargo, dio un salto a la fama cuando el sello discográfico Hear This Music lo integró a su equipo y lanzó el tema ‘Soy Peor’, canción que lo colocó como pionero en la escena del trap latino. ¿Cuál es la canción más grosera de Bad Bunny?. A partir de entonces, Bad Bunny ha colocado varios éxitos en la radio y en las principales plataformas de música, siendo uno de los artistas más escuchados en todo el mundo. A pesar de su éxito, el intérprete de ‘Yonaguni’ ha sido muy criticado por el público, pues muchos consideran que sus letras son vulgares. En 2018, Bad Bunny se enfrentó a la censura, pues en República Dominicana prohibieron su canción ‘Estamos Clear’, un sencillo en colaboración con Micky Woods. De acuerdo a las autoridades, no se pudo exhibir en radio, televisión o revistas por el “prolongado y repetitivo uso del lenguaje vulgar con descripciones perversas dañinas para jóvenes y adolescentes”. Asimismo otros temas como ‘Lo que diga yo’, una colaboración de Bad Bunny, Miky Woodz, Jon Z y Farruko con el dominicano El Alfa, fue prohibido por hacer en su video “una apología del narcotráfico”, y ‘Quiero hablarte’ de Bryant Myers, tuvo el mismo destino que los temas del puertorriqueño por sus expresiones vulgares de carácter sexual.