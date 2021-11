Estas son las exigencias de Jennifer López para sus conciertos. Para nadie es un secreto que las celebridades antes de comenzar sus presentaciones en cualquier parte del mundo hacen algunas exigencias, para sentirse ‘como en casa’ o, al menos, cómodos. Es como si les trasladaran elementos de un hotel lujoso al espacio en el que están antes de montarse a una tarima o salir por televisión. Esta semana, medios de entretenimiento internacionales como ‘Vanity Fair’ y muchos usuarios en redes sociales han reaccionado ante los requisitos de algunos de los famosos más aclamados en el mundo. Tal es el caso de Jennifer López, la cantante y actriz, de 52 años, reconocida por sus canciones y múltiples películas en Hollywood. También, como reporta el medio citado, pediría que el baño del hotel o del lugar en el que se queda antes de sus conciertos sea nuevo, y que el papel higiénico sea de la marca que pida su equipo de trabajo. Entre las cosas que también se mencionan está que JLo, novia actual de Ben Affleck, lleva su propia ropa de cama. Se dice que no puede dormir en sábanas que no sean de más de 250 hilos. Sobre su habitación se conoce que debe haber un mueble especial para que pueda maquillarse y elementos o máquinas para hacer ejercicio. Otra de las curiosidades que se reportan es que, al parecer, el camerino de Jennifer y su ‘suite’ deberían ser totalmente blancos, al igual que las toallas, ropa de cama y demás. La decoración preferiblemente debería ser, o estar relacionada, con flores. También sería estricta con su comida: se dice que pide omelettes con claras de huevo y no come pan ni dulces.