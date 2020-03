Suspende The Rolling Stone su gira por coronavirus. La banda británica de rock, The Rolling Stones, se vieron obligados a posponer la gran gira que tenían programada por 15 ciudades de Estados Unidos y Canadá, esto a causa de la terrible pandemia del coronavirus. El pasado martes y mediante sus redes sociales, la agrupación anunció la reprogramación de su No filter tour, que originalmente iba a comenzar en San Diego el próximo 8 de mayo. El recorrido incluía ciudades en las que no han tocado en años, como Cleveland, St. Louis, Austin, Texas, Louisville, Kentucky, Charlotte, Carolina del Norte y Tampa, Florida. Estamos inmensamente decepcionados de tener que posponer la gira. Lo sentimos por todos los fans que estaban esperando esto con tantas ganas como nosotros, pero la salud y la seguridad de todos debe ser la prioridad». Superaremos esto todos juntos y los veremos muy pronto», se lee en el comunicado.