Nahomi Campbell viaja con sus propias medidas de seguridad para no contagiarse. La modelo y actriz británica Naomi Campbell ha compartido en las redes sociales las medidas de seguridad que adopta durante sus viajes para protegerse de un posible contagio en medio del brote del nuevo coronavirus. «La seguridad es lo primero. Siguiente nivel», escribió Campbell este martes en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías tomadas a bordo de un avión y en un aeropuerto, en las que se la aprecia vestida con un overol, gafas protectoras, mascarilla y guantes desechables.Al parecer, la higiene es algo primordial en los viajes que realiza la modelo. El año pasado, publicó un video en el que mostraba su rutina limpiando minuciosamente con toallitas húmedas su asiento del avión y todo lo que la rodeaba. «Limpio todo lo que voy a tocar, cada lugar donde voy a poner mis manos. Lo hago en cada avión al que subo. No importa lo que la gente crea de mí. Pienso en mi salud y esto me hace sentir mejor», dijo entonces Campbell.