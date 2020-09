Miley Cyrus habla de su futuro y sus problemas. La actriz y cantante Miley Cyrus decidió ser sincera y platicó con el comunicador Joe Rogen sobre su futuro y los problemas que la hicieron una de las estrellas más polémicas del mundo del espectáculo, incluido el escándalo de su divorcio con el actor Liam Hemsworth.Cyrus, quien está por cumplir 28 años de edad, fue la invitada del popular programa Joe Rogen Experience, en donde el conductor dejó fluir la conversación mientras pausaba en los puntos clave de la vida de la cantante. Cyrus fue muy abierta y sincera a la hora de responder y no se negó a tocar temas como su adicción con las drogas y el alcohol, ante el cual la cantante dijo lo siguiente: «Yo llevo mi propio ritmo de vida, el alcohol no siempre fue un problema para mi, yo estaba metida en otras cosas. Ahora nada, y no tengo interés en beber ni en fumar (mariguana)». Y es que la cantante pasó por un problema con sus cuerdas vocales, lo que le causó que padeciera de una amigdalitis muy severa y fue la causa de que se tuviera que someter a una cirugía, lo que la dejó sin voz temporalmente. Sin embargo, Cyrus dijo que después del procedimiento, ya no sintió la necesidad de beber ni de drogarse, por lo que ha estado “limpia” por más de 10 meses. Yo puedo sentir la necesidad y puedo festejar con alguna bebida o algo por el estilo, pero no lo hago. Prefiero seguir limpia por que es un propósito que me puse.