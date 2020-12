Mick Jagger regala casa a su novia. Mick Jagger, el líder de la mítica banda británica de rock The Rolling Stones, compró sin visitarla antes una mansión con vistas a un lago de Florida (EE. UU.) como regalo de Navidad para su joven novia, la bailarina Melanie Hamrick, según medios locales. El inmueble de cuatro dormitorios está enclavado en aproximadamente un tercio de un acre y se rodea de vistas al lago de la comunidad de Lakewood Ranch, en el condado Manatee, en la costa oeste de Florida, detalló el Herald-Tribune de Sarasota. La superficie construida es de casi 800 metros cuadrados y posee otros 532 metros cuadrados de espacio habitable o comercial, añadió el rotativo. Jagger y su novia de 33 años, quien baila con el American Ballet Theatre, según su perfil de Instagram, escogieron esa propiedad por lo tranquilo de la zona y por estar cerca de la familia de Hamrick, aunque no la vieron físicamente antes de pagar US $1.9 millones (Q14.8 millones) por ella. La compra se realizó por internet y las escrituras, a nombre de la también coreógrafa, se registraron el pasado 4 de noviembre, indicó el rotativo.