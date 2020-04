Los Rolling Stones lanzan su primera canción en ocho años y la dedican a la pandemia. La banda de rock británica The Rolling Stones lanzó este jueves una nueva canción por primera vez en ocho años. El tema, titulado ‘Living in a Ghost Town’ (‘Viviendo en una ciudad fantasma’) está dedicado a la pandemia de coronavirus. «Estábamos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción, ‘Living in a Ghost Town’, que pensamos tendría resonancia con los tiempos en que estamos viviendo «, escribió el cantante Mick Jagger en su cuenta de Twirtter. Por su parte, el guitarrista Keith Richards señaló que la canción fue escrita el año pasado cuando el grupo comenzó a trabajar en Los Ángeles en su próximo álbum. La versión final de la canción fue finalizada por los artistas ya en condiciones de autoaislamiento. El videoclip muestra las calles, metro y atracciones de Londres vacíos a consecuencia a la cuarentena.