Jackie Chan rompe el silencio sobre su estado de salud por el coronavirus. El icónico actor chino Jackie Chan rompió el silencio tras difundirse información en la que se decía que corría riesgo de contraer coronavirus y que estaba en cuarentena. Fue a través de su Instagram que el intérprete de cintas de acción ha dado cuenta a sus fanáticos de su estado de salud y ha calmado las alertas que giraban en torno a él. El artista marcial agradeció la preocupación y atención de sus admiradores, pero que él estaba sano y a salvo, por lo que no debían preocuparse. ¡Gracias por la preocupación de todos! Estoy a salvo, y muy sano. No se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!