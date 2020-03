FalleciÃ³ la estrella de la musica country Kenny Rogers

Falleció la estrella de la musica country Kenny Rogers. La estrella estadounidense de la música country Kenny Rogers, con una exitosa carrera musical que se extendió durante seis décadas e incluyó hits como “The Gambler” y “Coward of the county”, falleció el viernes por la noche a los 81 años, anunció su familia el sábado. “Rogers se fue en paz, en casa. Murió de causas naturales, rodeado por sus seres queridos”, declararon en un comunicado difundido a la prensa. La familia indicó que se organizará una ceremonia de despedida íntima, sin que esta decisión tenga relación “con la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19”, la pandemia que azota al mundo. Kenny Rogers dejó una marca indeleble en la historia de la música de Estados Unidos y “sus canciones le granjearon el cariño de los amantes de la música y tocaron la vida de millones de personas en todo el mundo”, dijo su representante Keith Hagan en el comunicado. “Uno nunca es consciente de cuánto ama a una persona hasta que ya no está”, dijo su amiga cantante y colaboradora de toda la vida, Dolly Parton. “Tuve tantos años y momentos maravillosos con mi amigo Kenny, pero por encima de la música y el éxito, lo amé como el hombre y maravilloso que fue”, agregó. La estrella country Blake Shelton dijo por su lado que “no puedo expresar en Twitter el impacto que Kenny Rogers, tanto el artista como el hombre, tuvo en mí. Siempre fue muy amable y divertido. Descansa en Paz, Gambler”, en alusión a su famosa canción.