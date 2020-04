Bad Bunny pide a Puerto Rico no conformarse con ayuda de EEUU por el COVID-19. Bad Bunny pidió este miércoles a los puertorriqueños que no se conformen con los 1.200 dólares que algunos recibirán como ayuda ante el coronavirus por parte del Gobierno de EE.UU., país del que la isla es un Estado Libre Asociado, ya que no deben olvidar que la corrupción «les roba más que eso». «La gente contenta con 1.200 mientras el Gobierno les roba millones», escribió el cantante urbano en Twitter a propósito del inicio hoy del reparto de los fondos aprobados por el Congreso estadounidense para aquellos habitantes con ingresos menores a los 75.000 dólares al año. El músico hizo también clara referencia en su mensaje a los sonados escándalos de corrupción en la isla, el último de ellos tras desvelarse la compra fallida de un millón de pruebas rápidas contra el COVID-19 a una empresa de la construcción presuntamente ligada al partido en el Gobierno, el Partido Nuevo Progresista (PNP). «Piensen un poquito, ¿sí? Claro que se contenta el que sea con 1.200, pero no te olvides que te roban más que eso. No te conformes y te quedes dándole gracias a Trump o al Gobierno. Explota los 1.200, pero encabronao. Porque te deben más que eso», añadió en otro mensaje. El cantante, uno de los más relevantes de la escena mundial actual del reguetón, aprovechó también para opinar ante sus seguidores que las redes sociales existen «solo para probar que la raza humana nunca se ha llevado bien».