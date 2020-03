Bad Bunny habla de su sexualidad. El trapero puertorriqueño, Bad Bunny, contrario a muchos de sus colegas, se encuentra destrozando los esquemas y los estereotipos que se presentan en la industria musical. En una entrevista con Los Ángeles Times, el boricua confesó que, lejos de temer por su preferencia sexual, prefiere no encajonarse dentro de su heterosexualidad. La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres», reveló el cantante. El intérprete de Vete se ha mostrado como un artista que ‘transgrede’ al género masculino con sus atuendos, así como un ferviente defensor de los derechos de la comunidad LGBT+. En su presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Bad Bunny defendió la identidad de género y protestó por Alexa, una mujer transgénero asesinada en Puerto Rico.