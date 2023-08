El Té: Ingredientes y beneficios clave para apoyar tu hidratación

Guatemala. Tienes que beber agua todos los días. Es posible que no pienses en la importancia de la hidratación con regularidad, pero simplemente no podemos funcionar sin agua. Ocho vasos de agua al día es la cantidad recomendada para una persona promedio que no hace ejercicio. Aquellos que llevan un estilo de vida activo deben consumir al menos 12 vasos por día, si no más. Es importante tener en cuenta que hay agua en los alimentos que comemos a diario, pero la mayor parte de la hidratación de nuestro cuerpo proviene del consumo diario de bebidas.

Con suficiente hidratación, el cuerpo humano puede funcionar de manera óptima. Pero sin una hidratación suficiente, el cuerpo sufre de diversas formas. Las personas pueden sentir los efectos de una hidratación insuficiente a través de dolores de cabeza, mareos, letargo, falta de concentración y sequedad de boca.

Con el ritmo ajetreado de la vida moderna, las personas muchas veces optan por agua saborizada, bebidas endulzadas artificialmente o bebidas con cafeína altas en calorías. Las calorías líquidas, las bebidas extragrandes y el jarabe de maíz alto en fructuosa contribuyen al incremento de la megatendencia de sobrepeso y obesidad.

Beber suficiente agua es importante, pero existen otras fuentes saludables de líquidos que pueden ayudar a mantenerte hidratado. Una opción es el té, la bebida más consumida en el mundo después del agua.

¿Cuáles son los beneficios del té?

Incluir una taza de té en tu día puede tener diversos beneficios. El té verde, el negro y el herbal contienen flavanoles y fitonutrientes que pueden brindar un apoyo antioxidante, un impulso de energía o ayudar a la relajación.

Beneficios del té verde y el té negro

Tanto el té verde como el té negro están elaborados de la planta Camellia sinensis y son ricos en flavanoles. Los flavanoles pueden mejorar la función cerebral, prevenir las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, y combatir la inflamación del cuerpo.

•El té verde está repleto de estos polifenoles que promueven la salud y que pueden actuar como antioxidantes.

•El té negro puede proporcionar una mayor sensación de energía debido a la cafeína natural. También contiene teaflavinas, un grupo único de polifenoles que pueden ayudar a la salud cardiovascular.

Beneficios del té herbal

Los tés herbales están elaborados de diversas hierbas, plantas, frutas y especias. Brindan beneficios similares a los del té verde y el té negro, pero sin cafeína. Entre estos beneficios se encuentran:

•Favorecer la relajación y contribuir a un descanso reparador.

•Ayudar a mejorar el sistema digestivo.

En Herbalife Nutrition entendemos la importancia de la hidratación. Durante 40 años, hemos aprovechado el poder de las plantas y nuestros productos de té reflejan nuestro compromiso con la calidad y con nuestros clientes.

Té Herbal Concentrado: El Herbal Tea Concentrate es el producto estrella de nuestra variedad de bebidas a base de té. Es un té instantáneo, refrescante y bajo en calorías, elaborado con una mezcla especial de extractos de té verde y té Orange pekoe, flor de hibisco en polvo, y extractos de Malva sylvestris de semilla de cardamomo. Con aproximadamente 85 mg de cafeína por porción, nuestro Herbal Tea Concentrate/Bebida Herbal puede darte un impulso y hacerte sentir revitalizado, además de aportarle antioxidantes al cuerpo.

Relaxation Tea Nuestro refrescante Relaxation Tea sabor menta está elaborado especialmente con toronjil, el cual es usado tradicionalmente para favorecer la relajación y ayudar a manejar el estrés ocasional. Además, esta bebida contiene manzanilla y lavanda para mejorar la experiencia sensorial. à propuesta alternativa

N-R-G (Guaraná Natural): Este producto puede ayudarte a sentirte energizado con su revitalizante mezcla de extracto de semillas de guaraná, de té Orange Pekoe y de cáscara de limón. Aporta 40 mg de cafeína por porción y que aumenta el estado de alerta y la concentración mientras reanima sutilmente.

Fuente. Luigi Gratton, M.D., MPH Vicepresidente de Capacitación de Herbalife Nutrition