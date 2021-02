Flormar embellece tu día con colores radiantes para tu hermosa sonrisa

Flormar, la marca internacional y líder en cosméticos, celebra el mes del cariño y la amistad con la promoción Self Love, esta extraordinaria promoción que ofrece a clientes la oportunidad de adquirir tres hermosos labiales por el precio de uno. La oferta estará disponible en sus tiendas ubicadas en Oakland Mall, Miraflores y Naranjo Mall del 08 al 21 de febrero.

Los labiales Flormar se caracterizan por tener texturas suaves y cremosas, así como pigmentos intensos de larga duración, como lo son los mates Kiss Me More Lip Tattoo. La promoción Self Love, permitirá obtener lo último en moda y tendencias en labiales a precios increíbles.

Además, los labiales Flormar tienen ingredientes que ayudan a hidratar la delicada piel de los labios y los suavizan, a la vez que favorecen una perfecta adherencia de los colores, lo que propicia que el maquillaje permanezca por más tiempo, convirtiéndolos en el aliado perfecto para una sonrisa impecable.

“La visión de Flormar es satisfacer las más elevadas expectativas de cosmética de sus clientes, así como desarrollar e innovar continuamente. Es por ello que durante febrero, el mes del amor y de la amistad, celebraremos con nuestra promoción Self Love, que ofrecerá precios increíbles, color y tendencia en maquillaje. Es una invitación a disfrutar de Self Love” destacó Fiorella Rueda, Gerente Regional de la marca en Guatemala, Costa Rica y pronto en Colombia.

Las líneas de labiales que podrán adquirirse con esta promoción son Kiss Me More, Silk Matte, HD Weightless Lipstick, Prime n Lips, Color Up Crayon, Deluxe Cashmere, Extreme Matte,

Tips para labios perfectos

El experto en maquillaje de Flormar, Rafael Eduardo te comparte tips para unos labios perfectos:

Procure exfoliar regularmente sus labios, para eliminar la piel muerta (pellejitos) y devolverles la tersura. Aplique en ellos una mezcla de azúcar y aceite de coco, masajee suavemente y luego retire con agua. Utilice una prebase de labios, para preparar la piel para un mejor acabado y potenciar el color del maquillaje que usará. El lip primer de Flormar, con vitamina E y pantenol, le ayudará a suavizar y mantener hidratada la piel, mejorando así su apariencia. Siempre delinee sus labios. Ya sea que use un pincel o un lápiz, este paso le ayudará a que los labios se vean más definidos y voluptuosos; asimismo, evitará que el maquillaje se desborde o salga del contorno. Para una mayor precisión al aplicar el maquillaje, considere el uso de pinceles. Esta herramienta permite dosificar muy bien el producto, lo que le ayudará a evitar desperdicios y ahorrará.

Para mantenerte informado de toda la innovación y tendencias de moda de Flormar visita las redes sociales Facebook/Instagram: @FlormarGuatemala

