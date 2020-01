Remedios naturales para combatir el pispelo

En muchas ocasiones el cuerpo nos suele jugar malas pasadas; ocurre en los momentos menos deseados y en los lugares más visibles. Un ejemplo de lo anterior son los orzuelos, ¿los conoces?, ¿los has tenido? A lo mejor te resulte más familiar el término que ocupaban nuestros abuelos: el pispelo.

El pispelo es una infección que aparece en forma de “bolita” en el borde del párpado y resulta incómoda, muy contagiosa y antiestética. Las razones más comunes son la proliferación de bacterias o grasa, los cambios hormonales y, en algunos casos, el estrés. No, no aparecen por ver defecar un perro, de hecho, no tiene relación con las cosas que veas.

Ahora bien, si ya presentamos un cuadro de orzuelos, ¿qué es lo que podemos hacer para eliminarlos? Para nuestra suerte, existen algunos remedios naturales fáciles de aplicar para combatir esta molestia.

Cilantro. Se puede considerar como el método más efectivo. Pon a hervir una cucharadita de semillas de cilantro y luego déjalo reposar entre uno y dos minutos, cuélalo y limpia el ojo afectado con el agua al menos tres veces al día.

Té verde. Esto ayuda a desinflamar el área con orzuelo. Para aplicarlo, sumerge una bolsa de té verde en agua durante cinco minutos, escúrrelo y colócate las bolsas en los párpados afectados durante otros cinco minutos. Debes repetir varias veces al día.

Manzanilla. Hierve un puñado de hojas de manzanilla, cuélalo y moja un paño limpio con esa agua. Déjatelo unos 10 minutos y realiza eso dos veces al día.

Sábila. La sábila aparece nuevamente a nuestro rescate. Moja un pequeño trozo de algodón con el líquido de la sábila y frótalo en tu párpado por la mañana y por la noche.

Ajo. Machaca unos cuantos dientes de ajo para extraer su jugo y luego coloca esa sustancia justo en el orzuelo, con el cuidado que no entre en los ojos. Deja que seque y luego lava con agua tibia. Esto ayudará a detener la proliferación de bacterias.

Pepino. Esta verdura también tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Coloca la rodaja de un pepino en tu ojo y deja que actúe.

Además de estos consejos, no olvides mantener la zona del pispelo y las manos limpias para que las bacterias no se sigan reproduciendo. Tampoco intentes destripar el orzuelo porque puedes aumentar la infección. En el caso de las mujeres, no ocupar maquillaje.

Fuente. vidasana.sv