Consejos para el cuidado de tu cabello

A todos nos gustaría un cabello perfecto, pero en la mayoría de los casos siempre hay algo que nos falla; el pelo se encrespa, las puntas se abren con mucha facilidad, el cabello se reseca rápidamente, se ensucia enseguida o lo tenemos dañado. Por esta razón, te compartimos algunos trucos para el cuidado de tu cabello.

1. Agua fría

El agua fría hace que el cabello luzca con más brillo. No es necesario realizar todo el lavado con agua fría. Podemos comenzar con agua tibia y, por último, enjuagarlo con agua más fría. De esta forma, conseguiremos que el pelo brille mucho más.

2. Sécalo antes de acostarte

No debes acostarte con el pelo mojado. Si nos vamos a dormir con el cabello húmedo podemos llegar a dañar la cutícula del cuero cabelludo, haciendo que se produzcan irritaciones que más tarde nos causarán molestias.

3. Recórtalo con frecuencia

Cortar el cabello a menudo hace que crezca antes. Para que el cabello crezca de manera más rápida es necesario recortar las puntas, como mínimo, cada dos meses.

4. Lávalo a diario

Lavarse todos los días el pelo no es malo. Todo depende de si utilizas o no los productos adecuados para tu tipo de cabello. Existe gran cantidad de cabellos y no todos necesitan ser lavados con la misma frecuencia e intensidad.

Lavarlo poco o no lavarlo no es bueno. Todos los cabellos necesitan ser lavados cada cierto tiempo. Ningún cabello puede lucir bonito y sano lavándolo con muy poca frecuencia.

5. Canas

Si te arrancas una cana no te saldrán más en el mismo lugar. Las canas nacen debido a un proceso natural, arrancarlas no tiene nada que ver con que salgan más.

Para más consejos para el cuidado personal visita www.cemaco.com en la sección Hazlo tú mismo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe