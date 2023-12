Vicepresidente Ulloa: «(El fenómeno Bukele) es por el cansancio del pueblo de ese sistema corrupto y criminal construido por el pacto ARENA-FMLN»

Tiempo de lectura estimado: 3 minutos

El Salvador. El vicepresidente de la República, y candidato a la reelección en el mismo cargo, Félix Ulloa, lanzó en la red social X, 5 puntos que a su juicio explican el surgimiento de un nuevo liderazgo en el país encabezado por «Nayib Bukele y sus millenials».

Como una reflexión de fin de año, Ulloa examina la sociedad salvadoreña actual, cansada de las banderas de los partidos ARENA y FMLN, a quienes acusa de haber saqueado en 30 años el gobierno y permitir el crecimiento de las maras a las que les dieron poder y cobijo. Bajo esta tesis, afirma nació y se fortaleció el liderazgo de Bukele.

En un primer punto, Ulloa afirma que los partidos que hicieron la guerra civil por 12 años y negociaron su fin, no debieron haber administrado el país en el periodo de la post guerra. Sin embargo, al haberse quedado en el poder, ambos partidos se perdonaron mutuamente los delitos cometidos por ellos mismos contra la población civil, y no solo eso, sino que además, «se coludieron para saquear al gobierno».

En respuesta a esas acciones, es que surge «el fenómeno Bukele», y no es «por generación espontánea, ni es un rayo que cae de un cielo sereno», afirmó Ulloa en su análisis. «Es el cansancio del pueblo de ese sistema corrupto y criminal construido por el pacto ARENA/FMLN», manifestó.

También dijo Ulloa que el pueblo no podía volver a tener «más de lo mismo», y que por ello «se hace necesario» un nuevo liderazgo, sustentado por «una generación sin deudas ni compromisos» con el antiguo régimen. «Ese líder se llama Nayib Bukele y sus millenials», sustentó.

Finalmente, Ulloa acepta haber sido parte de la guerra civil salvadoreña pero niega haber tenido algo que ver con el saqueo del estado, al que se refiere al inicio de sus reflexiones.

A continuación los 5 puntos expuestos por el vicepresidente Félix Ulloa

Si algo deja claro el momento histórico actual es:

1. Los que hicieron la guerra y negociaron su fin (sin vencedores ni vencidos) no podían (ni debían) administrar la post guerra.

2. En esas 3 décadas, además de perdonar y encubrir sus delitos contra la población civil, se coludieron para saquear al gobierno y permitieron el surgimiento de las estructuras criminales (maras) con las que luego compartieron territorios, cediéndoles soberanía y brindándoles cobijo desde el propio estado.

3. El fenómeno Bukele no surge por generación espontánea; ni es un rayo que cae de un cielo sereno. Es el cansancio del pueblo de ese sistema corrupto y criminal construido por el pacto ARENA/ FMLN.

4. Ese desfallecimiento y frustración coincide con el agotamiento del modelo elaborado por ambos sujetos y su «bipartidismo».

5. Para que la solución no fuera más de lo mismo y el estatus quo no hiciera el acostumbrado “gatopardismo”, era necesario un liderazgo nuevo encabezado por un líder y una generación sin deudas ni compromisos con el «ancien regimen», ese líder se llama @nayibbukele y sus millenials. Los de anteriores generaciones que lo acompañamos, incluso fuimos parte de la guerra civil, pero no hemos tenido nada que ver con el saqueo del estado, ni con la política de responsabilidad criminal de las maras.

Fuente: La Página.