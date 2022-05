Cuba será sede de la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA

La capital cubana acogerá el próximo viernes 27 de mayo la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Este importante encuentro reunirá a líderes de varios países que integran la Alianza, ocasión en que se analizará la situación política y económica regional, así como temas comunes que unen a estos países.

Esta cumbre se desarrolla precisamente antes de la llamada Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos ha manifestado que no invitará a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, por considerarlos no afines a sus intereses. Muchos países de la región han denunciado esta discriminación, alertando que de no invitar a todos los países no participarán.

El ALBA-TCP es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe que aborda los problemas regionales y se complementan sobre la base de la justicia, igualdad, solidaridad y cooperación, trabajando con vistas a lograr el desarrollo de todos sus miembros sobre la base del respeto a la soberanía y no injerencia en sus asuntos internos.

El ALBA se funda en el 14 de diciembre de 2004 en La Habana, Cuba, mediante un acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba, como forma de integración y unión de América Latina y el Caribe.

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.