Alertas de viaje de EU a México son «de mal gusto; es de metiches»: AMLO

México. Las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos para no viajar a determinadas regiones de México por el crimen y la violencia “es de mal gusto, es de metiches”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que la situación de inseguridad no afecta las inversiones, como lo recientemente ha alertado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Y enfatizó que su administración trabaja todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

Interrogado en la mañanera por la posición de ese grupo empresarial, el mandatario replicó que se trata de “asuntos políticos, por no llamarlo politiquería. No es central eso, hay que empezar a analizarlo entre todos, socializarlo. Cuando un líder empresarial empieza a decir que le preocupa mucho la violencia, no hay elementos, no hay más que politiquería. Porque eso se asemeja mucho a la campaña de la oposición y la Coparmex era, no sé si siga siendo, como un sector del PAN”.

El mandatario federal aprovechó el punto para referirse también a las alertas de no viaje emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La más reciente publicada en agosto, pidió a los ciudadanos estadunidenses que, debido a la inseguridad eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, que tomen precauciones si visitan otras 24 entidades y sólo consideró seguro ir a Yucatán y Campeche.

“Es como los anuncios que hacen en la embajada de Estados Unidos, ‘no vayan a este estado’. También con tintes políticos. Es como si yo digo ‘no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York’. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York?, vamos a verlo –pidió a sus colaboradores proyectar un video de un asalto en la pantalla—, ni modo que voy a estar diciendo ‘no vayan a Nueva York’. Como no van a ir, los que tengan la posibilidad, si es una ciudad bellísima, además de una ciudad cosmopolita, llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo, claro que tienen problemas, como los que vamos a ver, pero ni modo que uno diga ‘no vayan’.

Agregó que ese tipo de mensajes de la Casa Blanca “es de mal gusto, es de metiches, no es serio. Pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo haciendo a un lado”.

En ese instante se proyectó el video que López Obrador había solicitado, en el que se ve a un vehículo negro que persigue y arremete contra una camioneta gris, la cual intenta escapar; tras varios impactos del auto negro, el conductor agredido se detiene, en ese momento del auto agresor baja el copiloto, golpea los vidrios y finalmente le roba una especie de portafolio, se monta al vehículo negro y huyen.

“Parece que es una película. Eso sólo aquí en la mañanera lo puede uno ver, porque esto no sale en la tele”, indicó el presidente.

Fuente: La Jornada.