Havana Club Máximo Extrañejo: El ron más hermoso que haya probado

Así lo afirmó el galardonado periodista y presentador de programas televisivos, Aidy Smith, en artículo publicado recientemente por la revista londinense Oracle Times.

Según el periodista, muchos expertos en bebidas espirituosas han corroborado que el Havana Club Máximo Extrañejo es el ron más fino que se ha hecho jamás.

Producido por el Maestro del Ron Cubano Don José Navarro, este ron Ultra Premium “es uno de los mejores en existencia”, subrayó Smith en el artículo The Best Drinks Investments of 2021 (Las mejores inversiones en bebidas de 2021).

Acompañado de otros grandes espirituosos del mundo, nuestro Máximo destaca por ser una edición muy limitada, solo 1000 botellas al año y por su decantador de cristal sensacional.

Testimonio también de la singularidad de este hermoso producto, es la medalla obtenida en la edición 2021 del certamen The Rum Master, celebrado este 4 de marzo. En esta competencia internacional, Havana Club Máximo Extra Añejo recibió el galardón de Master & Taste Master.

Como diría su creador, Máximo es la expresión suprema del ron cubano, elaborado artesanalmente mediante la mezcla de las mejores y más antiguas reservas de ron que se han dejado durante años en las bodegas de Havana Club, respetando la genuina tradición del ron cubano.

Puede consultar el artículo en: https://issuu.com/opulentmedia7/docs/ot_70?fr=sNTBkMTU4NDQwMg



Fuente: Havana Club International S.A.