Canciller Bruno Rodríguez denuncia ante el cuerpo diplomático en Cuba nueva maniobra de Estados Unidos

Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció este miércoles ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba, las maniobras de Estados Unidos con vistas a desestabilizar el país para dañar la paz social y afectar su reapertura gradual.

Aseguró que Cuba no va a permitir la agresión de Washington y tiene todo el derecho a defenderse. “Con el estricto apego a nuestra Constitución y el consenso que nos caracteriza, el pueblo defenderá el orden público”, precisó.

Denunció que este asedio se produce con la intervención de altos funcionarios de la Casa Blanca, algunas agencias norteamericanas y figuras gubernamentales, que tratar de mostrar a Cuba como un Estado fallido.

“No vamos a permitir que la hostilidad con el empleo de agentes externos, financiados y a veces transportados directamente, vaya a echar a perder este momento de alegría de nuestro pueblo», declaró Rodríguez Parrilla.

En su intervención el titular de Exteriores denunció que Estados Unidos durante más de 60 años aplica una campaña que pretende destruir el derecho de un país soberano y de un pueblo libre a la paz y la seguridad ciudadana.

Para ello Washington ha puesto en marcha una fuerte maquinaria comunicacional con base a la mentira, utilizando para ellos un grupo de redes sociales, entre ellas Facebook, además del recrudecimiento de medidas coercitivas que impiden el acceso de Cuba a medicamentos, alimentos, tecnologías e insumos.

Criticó igualmente las 243 medidas aplicada por Trump y como estas se mantienen vigentes con la administración de Biden, a pesar del impacto de la pandemia.

Desde que se anunció la marcha el 22 de septiembre hasta la fecha se han producido 29 declaraciones de voceros oficiales y de congresistas estadounidenses, como Marcos Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, apoyando e incitando al desorden, lo cual denota la injerencia en los asuntos internos del país.

Cuba ha denunciado en reiteradas ocasiones los subsidios que a través de la USAID y otras instituciones estadounidenses se ofrecen a diferentes organizaciones que operan en la Florida, Washington y Madrid en el negocio de la industria anticubana, lo cual es una violación de las leyes internacionales y una injerencia en los asuntos internos de Cuba.

Aseguró el canciller que la comunidad internacional respalda el derecho de Cuba a resolver sus problemas en paz, a superar los desafíos económicos que dificultan la vida cotidiana de la familia cubana, sin la intromisión de potencias extranjeras.

Finalizó enfatizando que esta política de Estados Unidos contra Cuba esta destinada al fracaso, “despierten de ese sueño, no va a suceder, no ha funcionado, no funciona y no funcionará jamás”.

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.