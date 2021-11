Cambio climático: Más de 100 países se comprometen para salvar los bosques y acabar con la deforestación en 2030

En el segundo día de la cumbre de líderes mundiales sobre el clima, la COP26, más de 100 países se han comprometido a salvar y restaurar los bosques de nuestro planeta, en el segundo día de la cumbre de líderes mundiales sobre el clima, la COP26

Los participantes en la Conferencia sobre el Clima se han encontrado hoy martes con una sala plenaria iluminada de verde, el sonido de los pájaros y el susurro de las hojas, que esta vez provenía de las pantallas gigantes y los altavoces. Incluso parecía haber una calma general entre los delegados, como si estuvieran respirando el aire más limpio de las montañas.

«Hoy va a ser un día monumental, vamos a marcar el rumbo sobre cómo preservar los pulmones del mundo». La frase de apertura de la maestra de ceremonias Sandrine Dixson-Declève dio la bienvenida a los participantes en el evento clave sobre los que son considerados los pulmones del planeta.

A continuación, se pasó una película narrada por Sir David Attenborough en las pantallas gigantes del recinto.

«Al destruir los bosques, estamos perjudicando la biodiversidad y nuestras vidas… Los bosques proporcionan agua dulce, limpian el aire que respiramos, inspiran valor espiritual y nos proporcionan alimentos… Nuestro reto ahora debe ser detener la deforestación y empezar a restaurar los bosques. Se requiere un enorme esfuerzo, y cada país necesitará su propia manera de enfocar el asunto», su característica voz resonó en todo el recinto.

Su discurso pareció llegar a muchos.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, subió al podio para anunciar que al menos 110 países, que representan el 85% de los bosques del mundo, han firmado ya la crucial Declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra de la COP26, comprometiéndose a detener y revertir la deforestación para 2030.

«Proteger nuestros bosques no es sólo una medida para hacer frente al cambio climático, sino también para un futuro más próspero», dijo.

Johnson destacó que China, Rusia y Brasil también se han sumado a la promesa, lo que considera que puede ser también una oportunidad paralela para la creación de empleo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y también el de Brasil, Jair Bolsonaro, aparecieron en un mensaje pregrabado en el que apoyaban la promesa, entre otros líderes ausentes de la Conferencia.

«Firmar la declaración es la parte fácil. Es esencial que se implemente ahora», instó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en su cuenta oficial de Twitter.

Lo que promete la declaración

En la declaración, los líderes prometen reforzar sus esfuerzos comunes para preservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración, así como facilitar políticas de comercio y desarrollo sostenibles, tanto a nivel internacional como nacional.

El texto también menciona el empoderamiento de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, que a menudo se ven afectados negativamente por la explotación y degradación de los bosques.

La declaración también pretende aplicar y rediseñar las políticas y programas agrícolas para reducir el hambre y proteger el medio ambiente.

La financiación también es clave en el compromiso. Los líderes prometen facilitar la alineación de los flujos financieros con los objetivos internacionales para revertir la pérdida y la degradación, al tiempo que garantizan políticas para acelerar la transición hacia una economía más verde.

En los últimos diez años, se destinaron aproximadamente 40 veces más fondos a prácticas destructivas de uso de la tierra que a la protección de los bosques, la conservación y la agricultura sostenible.

El compromiso, firmado por más de 30 instituciones financieras que cubren más de 8,7 billones de dólares de activos bajo gestión de todo el mundo, pretende cambiar esta situación. Su objetivo es alejarse de las carteras que invierten en cadenas de suministro de productos agrícolas con alto riesgo de deforestación y acercarse a la producción sostenible.

“Chocolate libre de culpa»

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se unió a Boris Johnson para anunciar que 28 países, que representan el 75% del comercio mundial de productos clave que amenazan los bosques, como el aceite de palma y el cacao, se han comprometido a un conjunto de medidas para lograr un comercio sostenible.

«¡Chocolate libre de culpa!», gritó emocionado el primer ministro del Reino Unido, para presentar la nueva “Hoja de ruta para la acción en materia de bosques, agricultura y comercio de productos básicos”, una nueva asociación entre los gobiernos de los principales países productores y consumidores para romper el vínculo entre la deforestación y los productos agrícolas.

La hoja de ruta acelerará las medidas que incentiven la sostenibilidad en la cadena de suministro, apoyen a los pequeños agricultores para que puedan participar en los mercados, mejoren la transparencia de las cadenas de suministro e impulsen nuevas tecnologías e innovación.

El compromiso de la cuenca del Congo

Los anuncios no se detuvieron ahí. Los coanfitriones de la COP26 presentaron el Compromiso de la cuenca del Congo, que ha sido firmado por más de 10 países, el Fondo de la Tierra de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y la Unión Europea para movilizar 1500 millones de dólares para proteger los bosques, las turberas y otras reservas críticas de carbono.

«La cuenca del Congo es el corazón y el pulmón del continente africano, no podemos ganar la batalla contra el cambio climático si no mantenemos la cuenca en pie», declaró el presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba.

Según el primer ministro del Reino Unido, la iniciativa también forma parte del nuevo compromiso mundial de financiación de los bosques de más de 12.000 millones de dólares.

Se trata de «el mayor compromiso colectivo de fondos públicos destinados a la acción climática de la historia. Pongamos fin a esta gran masacre mundial de la motosierra», dijo.

Estados Unidos y Colombia también se comprometen

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó en el evento y dijo que su país se comprometía a garantizar el agua gratis, mantener la biodiversidad, proteger a las comunidades indígenas y reducir el riesgo de propagación de enfermedades.

Biden añadió que ya se están restaurando 20 millones de hectáreas de bosques y que Estados Unido anuncia un nuevo plan para detener la deforestación y restaurar los sumideros de carbono.

«Tenemos que abordar esta cuestión con la misma seriedad que la descarbonización de nuestras economías. Eso es lo que estamos haciendo en Estados Unidos», dijo.

En cuanto a la movilización de miles de millones de dólares, Biden añadió que Estados Unidos pretende respaldar la restauración de 200 millones de hectáreas de bosque de aquí al 2030. «El plan es el primero de este tipo».

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, prometió proteger el 30% del territorio de su país en 2022.

«No podemos esperar hasta 2030, debemos actuar ahora para proteger nuestros bosques», dijo, ganándose la ovación de la sala por una de las promesas más ambiciosas presentadas hasta ahora en la Conferencia.

La promesa de Jeff Bezos y las medidas del sector privado

«La naturaleza es hermosa, pero también es frágil. Me lo recordaron en julio cuando fui al espacio con Blue Origin. Me dijeron que ver la Tierra desde el espacio cambia la lente a través de la cual se ve el mundo, pero no estaba preparado para saber hasta qué punto eso sería cierto», dijo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, en Glasgow.

A través de su Fondo de la tierra, Bezos prometió 2000 millones de dólares adicionales para ayudar a restaurar la naturaleza y transformar los sistemas alimentarios. El Fondo ya había prometido otros 1000 millones de dólares a principios de septiembre.

«¿Trabajaremos juntos en esta sala para regalar a nuestros hijos y nietos la mejora del mundo natural? Sé que trabajaremos juntos en este importante viaje», dijo Bezos.

También se lanzaron otras tres grandes iniciativas del sector privado:

La Financiación Innovadora para la Amazonia, el Cerrado y el Chacho («IFACC») anunciará la aportación de 3000 millones de dólares para desacelerar la deforestación y la producción de soja y ganado en Sudamérica

La Alianza para la Inversión en Capital Natural de la Iniciativa de Mercados Sostenibles, una organización fundada por el príncipe de Gales para impulsar la inversión privada en capital natural, anunció la incorporación de 12 nuevos miembros y planea movilizar 10.000 millones de dólares en capital privado para finales de 2022.

Unos 1000 millones de dólares iniciales de fondos públicos y privados se conseguirán a través de la Coalición para la Reducción de Emisiones mediante la Aceleración de la Financiación Forestal (LEAF), que incluye a grandes empresas como Delta, PWC, Airbnb y Unilever. Esto proporcionará financiación a los países que reduzcan con éxito las emisiones derivadas de la deforestación, siempre que esas reducciones hayan sido verificadas y confirmadas de manera independiente. La financiación sólo la proporcionarán las empresas que ya se hayan comprometido a reducir las emisiones en sus propias cadenas de suministro

Instituciones financieras

También hoy se presentó una declaración conjunta de nueve bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Banco Mundial, que respalda todas las inversiones y transiciones anunciadas.

En ella, las instituciones financieras se comprometen a integrar la naturaleza en sus inversiones y en el diálogo político con los países.

Los pueblos indígenas reaccionan

Más de 1600 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para subsistir, y los pueblos indígenas son los custodios de al menos el 36% de los grandes bosques intactos del mundo. Los datos demuestran que cuando se empodera a la población local para que gestione los bosques, están mejor protegidos y gestionados.

Varios líderes indígenas de diversas partes del mundo se manifestaron sobre el Compromiso de los Bosques y la Tierra de Glasgow durante el evento.

«Buscaremos pruebas concretas de una transformación en la forma de invertir los fondos. Si el 80% de lo que se propone se destina a apoyar los derechos a la tierra y las propuestas de las comunidades indígenas y locales, veremos un cambio drástico en la tendencia actual que está destruyendo nuestros recursos naturales», dijo Tuntiak Katak, vicecoordinador de la Coordinadora de organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

«Estamos listos para actuar, y trabajaremos juntos, no nos ahogaremos… Todos viajamos en la misma canoa de la cuenca», enfatizó hablando en español en la sala plenaria.

Fuente. ONU.