Biden afirma que la misión de EE.UU. en Afganistán nunca fue crear «una democracia unificada y centralizada»

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha afirmado que la «construcción de una nación» nunca fue el objetivo de la presencia militar estadounidense en Afganistán, y aseguró que la misión de Washington era evitar cualquier ataque a su país.

“Sacaremos a nuestra gente y nuestros aliados lo antes posible, y luego de completar esto, terminaremos con la guerra más extensa de EEUU. Estos eventos son prueba de que ningún presencia militar en Afganistán marca la diferencia. Nuestra misión tuvo muchos errores en Afganistán. No voy a engañar a los estadounidenses diciendo que un tiempo más en Afganistán marcará la diferencia”, dijo el mandatario demócrata.

El mandatario estadounidense admitió que Afganistán cayó más rápido de lo esperado ante los talibanes y dijo que mantiene “firmemente” su decisión de retirarse del país asiático.

“Si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de EEUU no pueden hacer la diferencia”, dijo el mandatario en la Casa Blanca.

Biden explicó que el ejército afgano tuvo “todas las oportunidades” para luchar contra los talibanes.

“Nunca se suponía que la misión en Afganistán fuera construir una nación. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense”, dijo Biden, al añadir que el objetivo “sigue siendo hoy y ha sido siempre evitar un ataque terrorista en suelo estadounidense”.

Asimismo, Biden responsabilizó de lo sucedido al acuerdo del expresidente Donald Trump con dirigentes y militares afganos. «Los líderes afganos se rindieron, los militares se derrumbaron. En todo caso, los acontecimientos refuerzan que la decisión de EE.UU. ahora fue correcta. Los estadounidenses no deberían morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no quieren luchar», agregó.

El presidente aseguró que el acuerdo que Trump negoció con los talibanes no protegía a las fuerzas estadounidenses después del 1 de mayo, por lo que no podían mantener más tiempo a sus tropas en el país. «A China y Rusia no les gustaría nada más que EE.UU. siga gastando dólares indefinidamente en Afganistán», acotó.

Previamente, se ha revelado que Biden no consideraba que la llegada al poder de los talibanes fuera «inevitable», ya que fueron las fuerzas afganas quienes decidieron no «luchar por su país».

Fuente: La Página.