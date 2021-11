Acompañantes electorales destacan ambiente de paz y tranquilidad que vive Nicaragua

Nicaragua. Periodistas de medios internacionales y legisladores de congresos de distintos países latinoamericanos y europeos que participan como acompañantes del proceso electoral que tendrá este 7 de noviembre su día cumbre, se acreditaron ante el Consejo Supremo Electoral y a su vez destacaron el clima de seguridad y paz que vive el país a pocas horas que la población acuda a los centros de votación.

El proceso de acreditación se realiza en el Centro de Convencciones Olof Palme, donde los acompañantes electorales sostendrán una serie de encuentros con representantes del CSE y de otras instituciones del Estado nicaragüense.

El redactor de la plataforma Spunitk News, Wyatt Reed, manifestó sentirse contento de estar en Nicaragua acompañando un proceso electoral en el cual se respira paz y tranquilidad, muy al contrario de la campaña de desinformación que promueven medios alineados a sectores de la ultraderecha internacional.

Reed se encuentra en Nicaragua desde hace varias semanas y ha podido ver la realidad del pueblo.

«Estoy aquí para acompañar las elecciones obviamente los medios grandes, los medios corporativos dicen que Nicaragua no hay elecciones y eso dice la política extranjera y la Unión Europea que las elecciones son falsas, pero parece que no se dan cuenta que el PLI, el PLC, ALN, hay muchísimos partidos que están participando y aquí se nota, pero afuera no cuentan lo que está pasando y aquí hay una elección democrática y eso vamos a ver justo mañana», comentó Reed.

Añadió que el ambiente en el país no tiene nada que ver con lo que dicen los medios corporativos alineados a las políticas intervencionista.

«Este es un país normal, un país donde la gente anda en paz, un país tranquilo y ni tiene nada que ver con la Nicaragua que se presenta en las noticias internacionales y lo que han hecho con Nicaragua lo veo como una guerra económica una guerra de baja intensidad», señaló el periodista extranjero.

El comunicador italiano Fabrizio Cassari calificó el proceso como una fiesta cívica que se desarrolla en un «país super tranquilo».

«Quiero agradecer al pueblo de Nicaragua y a las autoridades el recibimiento que nos han hecho desde el primer momento y este pueblo ha demostrado ser hospitalario que vive en paz, que vive en libertad a pesar de la gran campaña mediática desinformativa que se hace tanto en Europa y especialmente en España que no se ajusta para nada a la realidad que hemos podido comprobar en estos días que llevamos aquí en Nicaragua», señaló el legislador Ismael Sánchez Castillo diputado del Parlamento de Andalucia en España.

Dijo que el pueblo nicaragüense vive un momento histórico para su propio futuro y donde considera que se deben consolidar los avances sociales que ha experimentado el país en los últimos años.

«Venimos acompañar sin ningún tipo de injerencia, sin ningún tipo de interferencia en este proceso legítimo, entendemos que el pueblo de Nicaragua tiene que decidir en paz y libertad el futuro que quiere y por eso estamos aquí para luego trasladar a las instituciones españolas la realidad de este pueblo y este proceso que es transparente, es legítimo y cumple con todas las garantías democráticas y es importante que Europa conozca la realidad de este pueblo ante está campaña internacional de injerencia y de agresión contra este país», señaló Sánchez Castillo.

Fuente: El19.