“Todos los países tienen que estar en alerta” ante el coronavirus, dice representante de la OPS/OMS

El brote comenzó en la ciudad china de Wuhan, ahora el coronavirus mantiene en alerta a varios países, debido a que el contagio se ha extendido. Ya se reportan más de 400 personas infectadas y 17 muertes en China hasta el miércoles 22 de enero. Guatemala ya extremó las medidas de prevención y el Ministerio de Salud se mantiene en vigilancia epidemiológica.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el país, el médico Óscar Barreneche, expuso en entrevista a Prensa Libre que este es un virus del que hasta ahora se conoce poco, y es necesario “estar vigilantes” ante la detección de cualquier caso de infección. En Guatemala no se ha detectado ninguno.

El aumento de casos de coronavirus ha causado alarma en los países, ¿a qué nos estamos enfrentando?

Hay que resaltar que se trata de una infección por un virus nuevo, que se llama coronavirus, y que fue inicialmente declarado por el gobierno de la República de China, el 31 de diciembre, y que aparentemente ha continuado expandiéndose.

Como se trata de una infección nueva todavía hay muchos puntos desconocidos que deben aclararse, una de ellas es la transmisión.

Este es el mismo tipo de virus de la infección respiratoria del SARS (síndrome respiratorio agudo y grave) que se dio hace casi 10 años y que también comenzó en Asia. Es probable que pueda tener características similares desde el punto de vista de transmisión epidemiológica.

Cuando hay una nueva infección de este tipo se necesita una respuesta concertada y coordinada a nivel de los países. La implementación del Reglamento Sanitario Internacional comenzó a existir después de la infección de SARS -2005- y nos permite estar mejor preparados de lo que estábamos en esa época.

Cualquier infección nueva que cause síntomas, como los que está causando este nuevo virus, tienen que ser motivo de análisis y de una repuesta concertada.

En este momento sería demasiado temprano decir si va a ser más letal o menos letal, porque se trata de un nuevo virus, pero sí se necesita que los países trabajemos conjuntamente en medidas de preparación y evitar que esto pueda tener un impacto importante.

Se han detectado casos sospechosos en Estados Unidos y México, el virus se está propagando de forma rápida. ¿Nos debe preocupar?

Por el momento no. Tendríamos que preocuparnos más de lo que estamos haciendo. En este momento debemos estar vigilantes.

De los casos reportados (444 hasta ayer) ha habido 17 muertos, o sea que la letalidad es proporcional a eso, no es como el virus del Ébola que tiene una letalidad por encima del 60 por ciento, o inclusive más alta al principio. Esto no se trata de ese tipo de infecciones, -el coronavirus- puede causar síntomas respiratorios, fiebres, que no es necesariamente letal o mortal como el virus del Ébola, pero sí implica una probable transmisión de un ser humano a otro, eso es lo que lo hace más grave.

Si se tratase de una transmisión esporádica de un animal a un ser humano, eso limitaría la transmisión. Si hay transmisión de humano a humano y se comprueba y se confirma, que probablemente pueda ser el caso, hay que tomar las medidas de control de infección para evitar que la gente sea infectada y que sea identificada oportunamente para que reciba el manejo adecuado de apoyo terapéutico y así evitar que las infecciones se compliquen.

¿Hay que extremar el control, especialmente en el aeropuerto, por el posible ingreso al país de casos importados?

Cuando sepamos mejor las características y cómo el virus se comporta a nivel de la transmisión, si es transmisión aérea o transmisión por contacto directo, a medida que se tenga mayor claridad se estarán dando las recomendaciones.

No todos los países están en el mismo riesgo. En este momento estamos hablando de una infección que está en circulación en provincias en China, con casos limitados, un caso en Tailandia, un caso en Japón y un caso en Estados Unidos. En este momento, es en esas áreas donde las medidas de control se están implementando con mayor rigor.

Esto ya está bien definido a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, los protocolos están bien definidos y basados en las decisiones que se vayan tomando. Analizando la información solida que se tenga, se estará dando las recomendaciones a los países.

Puede ser que en algún momento se recomiende a los países tomar medidas de control en las llegadas de aeropuertos, nosotros en Guatemala todavía no estamos a ese nivel y estamos muy pendientes.

La información, como viaja hoy más rápido que el virus, estamos pendientes y en comunicación con el Ministerio de Salud, con todas las autoridades, y con todos los centros de laboratorio de apoyo a nivel regional para hacer potenciales diagnósticos, para reforzar la vigilancia para el diagnóstico de los potenciales casos sospechoso.

Lo que sí hay que hacer en este momento es prepararse y la preparación incluye las formaciones a nivel de los hospitales, el reforzamiento de la vigilancia, la formación del personal de salud con respecto a la respuesta al control de infecciones y el manejo de casos sospechosos, para eso estamos dando el apoyo al Ministerio de Salud.

¿Guatemala tiene que estar en alerta ante este brote de coronavirus?

Todos los países tienen que prepararse, tienen que estar en alerta, reforzar en las medidas especificadas y acordadas en el Reglamento Sanitario Internacional, eso incluye a Guatemala y lo está haciendo, y preparar a nivel de los hospitales el personal para el manejo y la identificación de potenciales casos que se puedan presentar.

No solo es la vigilancia, también es que el personal pueda protegerse y estar protegido en el caso de casos sospechosos para manejar con las medidas adecuadas de control de infección.

Si bien es cierto que las regiones más afectadas están en China o en Asia, hoy en día, en un mundo tan globalizado donde la gente puede viajar de una manera tan amplia, por eso se creó el Reglamento Sanitario Internacional para que los países estemos coordinados en la respuesta y preparación ante eventos de este tipo.

El Ministerio de Salud ya refuerza la vigilancia epidemiológica ¿Cómo lo analiza?

Esa es una respuesta muy positiva, está dentro de lo que se recomienda, la vigilancia es fundamental, porque cuando se identifican los casos de manera temprana no solo ayuda a manejar mejor la confirmación de los potenciales casos sospechosos, pero también evita, gracias al manejo del control de infecciones, que se generen casos secundarios a partir de ese caso sospechoso y proteger a personal de salud al estar en contacto con esos casos.

Es un virus nuevo, no sabemos qué tan contagioso puede ser, pero hoy en día la ciencia ha avanzado y esperamos recibir pronto la posibilidad de tener los controles positivos para cuando haya casos sospechosos.

Es una infección que acaba de ser identificada a nivel global y ya existen la metodología en el laboratorio para confirmar casos, y la posibilidad de responder de manera oportuna es mucho más alta de lo que existía en la época del SARS.

De todas maneras, hay que hacer todas las medidas necesarias, la vigilancia activa, la descripción de cómo son los casos sospechosos, cómo manejarlo a nivel de laboratorio, casos sospechosos para evitar casos secundarios, y sobre todo proteger al personal de salud y al resto de la población.

¿A qué se debe que surjan estos nuevos virus y que se propaguen con rapidez?

Existen varios factores, aunque no estén todos muy claros, pero uno es la posibilidad de viajar en avión. Si esto hubiera sucedido en otra época donde era más difícil moverse de un lado a otro, la posibilidad de expansión o la posibilidad de contagio estaría mucho más circunscrita a las partes donde aparecen los casos, generaría de pronto más tiempo para el control a nivel local de la infección.

Estamos hablando de que uno se monta en un avión hoy y en 24 horas puede estar al otro lado del mundo, son millones de personas que se desplazan por avión actualmente y eso facilita la posibilidad de expandir una infección a nivel global.

Existen también esos virus que normalmente están circunscritos a animales y que en algún momento por distintos factores hacen un paso del animal al ser humano, y puede existir contagio de humano a humano, porque esos virus mutan o cambian de manera rápida. Esa capacidad que tienen esos virus nuevos de cambiar facilita su transmisibilidad de persona a persona.

Esos cambios se están observando más porque también la ciencia permite identificarlos más fácilmente, eso es lo que lleva a la propagación para eso de lo que llamamos pandemia, como la influenza.

Por ejemplo, el virus de la influenza cambia cada año, hay distintos tipos, por eso la vacuna para la influenza cambia cada año, porque el virus de la influenza este año va a ser diferente el invierno próximo y hay que prepararse.

Los laboratorios comienzan a prepararse desde ya a crear las vacunas que van a proteger de la epidemia el año entrante, esto es lo que facilita también que muchos virus estén.

Los cambios es lo que hace que sean más transmisible, sobre todo la posibilidad de viajar hoy globalmente, eso facilita que haya una potencial transmisión más elevada, por supuesto la medida no es controlar el viaje, porque eso no es necesario.

¿Guatemala está preparada para atender una emergencia de este tipo?

Sí, en este momento hay que reforzar las medidas. Mucho se ha aprendido en la propagación del SARS o lo que sucedió en casos más recientes como el virus del Ébola.

Tengo confianza en todos los mecanismos que se están haciendo de preparación.

Hoy estamos mucho mejor equipados de lo que estábamos hace 10 años con el SARS para responder este tipo de situaciones.

En la segunda semana de enero del 2018 hubo un caso de sarampión -una de las enfermedades más contagiosas que existen- importado en Guatemala, gracias a la respuesta oportuna y temprana de los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud con el apoyo de OPS, se puedo evitar casos secundarios.

Las medidas que se toman de preparación permiten que la vulnerabilidad que pueda haber en el país se redirigida cuando existan esos casos y la respuesta pueda ser más rápida.

Si se toman las medidas como lo está haciendo el ministerio de Salud, de reforzar la vigilancia y la formación del personal y las medidas de control de infecciones a nivel de hospitales y de las recomendaciones generales, mantener a la población informada de lo que está sucediendo, con la buena información basada en la mejor evidencia, eso va a ayudar a que Guatemala siga estando mejor preparada para el caso eventual de casos importados.

¿Las caravanas de migrantes que han surgido pueden contribuir a la propagación del coronavirus?

No es la movilidad humana la que se convierte en un problema, el problema sería no incrementar la vigilancia y no implementar las medidas de control y de respuesta necesaria para poder responder ante un eventual caso importado de coronavirus.

Pretender que hoy en día cerremos las fronteras para evitar que la gente entre al país, eso sería más dañino, eso tendría un impacto mucho más negativo.

Hay que enfocarse en la respuesta como es: vigilancia, preparación, formación del personal, información correcta al personal para que así pueda dar respuesta, se mantenga la vigilancia, se identifique los casos y se responda adecuadamente.

Fuente: Prensa Libre.