Reitera presidente cubano disposición de Cuba al diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto y la igualdad

Cuba. Durante el recorrido de trabajo que realizó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la provincia de Sancti Spíritus, sostuvo un encuentro con la prensa nacional y extranjera que lo acompañó durante el recorrido.

En la Terminal de Ómnibus de la provincia, el mandatario cubano hizo un alto y ofreció sus impresiones sobre algunos temas de actualidad, fijando la posición de Cuba ante el nuevo escenario en las relaciones con Estados Unidos.

En este sentido reiteró que Cuba está dispuesto al diálogo con Estados Unidos, que se puede tener una relación civilizada, pero “esta tiene que ser sobre la base de iguales, nos tienen que tratar como iguales, tienen que respetar nuestra soberanía y nuestra autodeterminación”, precisó.

Puntualizó que Cuba no se va a rendir, ni se va a dejar mancillar, ni se va arrodillar, al precio que sea necesario, pues se tiene la fortaleza y el apoyo del pueblo, que ya está curtido en estos embates.

Explicó que “tenemos toda una estrategia, siempre hemos tenido respuesta en nuestra historia, tenemos todo un legado, ante situaciones como esta, de resistencia, de lucha y siempre hemos sido capaces, con esa resistencia y esa lucha, de encontrar salidas y respuestas emancipadoras”.

A una pregunta de la CNN sobre las relaciones con Estados Unidos, Díaz-Canel Bermúdez consideró que la manera en que se ha comportado Trump hacia Cuba no tiene solo que ver con las elecciones próximas en Estados Unidos, pues se están presentando tres situaciones fundamentales, una es la electoral, Trump está tratando de ganar apoyo de la comunidad cubana más reaccionaria, conocida como la mafia cubano-americana, y está en un error, pues la comunidad en Miami votó mejor a Obama, que tenía otra posición hacia Cuba. La segunda tiene que ver con el fracaso de Estados Unidos en su política hacia América Latina, pues han intentado derrocar a gobiernos de corte progresistas y no lo han logrado. Puso el ejemplo de la Revolución Bolivariana que aun sigue en pie, cuando Estados Unidos daba por hecho que en estos momentos ya no existiría. Se une a esto que producto de las políticas neoliberales aplicadas en algunos países de la región, los pueblos empiezan a manifestarse con protestas populares. Ante la política de fracaso de Estados Unidos hacia América Latina han tratado de buscar pretextos y uno de ellos es decir que Cuba es la causante, incluyéndonos en el eje del mal que ellos consideran, junto a Venezuela y Nicaragua. Como tercer elemento está la manera de pensar de Trump, en su política hacia Cuba, la manera ridícula donde Estados Unidos cada semana aplica una sanción contra Cuba y después utiliza un lenguaje manipulador, diciendo que es para ayudar al pueblo cubano.

En este sentido el mandatario cubano reiteró que estas medidas en nada ayudan al pueblo cubano ni a la familia cubana que vive en Estados Unidos, van en contra de todo eso.

Dijo que Estados Unidos ha tratado de cortar el suministro de petróleo, y el país en estos momentos está funcionando con un déficit de combustible, pero la vida continua y así lo han podido constatar los periodistas en el viaje.

Los cubanos continúan trabajando con serenidad en medio de situaciones complejas, el pueblo mantiene su vitalidad y cotidianidad, muestra de como somos los cubanos.

Durante el recorrido por la provincia de Santi Spíritus el presidente cubano visitó lugares de interés económico y social, entre ellos la Universidad del territorio, así como compartió con los pobladores. “Hemos encontrado apoyo, hemos encontrado un pueblo amable, que nos ha recibido en las calles, sin ningún tipo de rencilla, sin ningún tipo de situación desagradable”, precisó.

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.