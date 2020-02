Guatemala. El presidente Alejandro Giammattei, en su discurso ante el Senado de México, llamó a la unión y al trabajo en conjunto para lograr el desarrollo económico y social en ambas naciones y poder frenar y disminuir los problemas que comparten como países, como son la migración y la pobreza.

“Vengo a invitarles a que trabajemos juntos en la construcción de muros no físicos, muros de prosperidad, no de muros de armas, sino de muros de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no arriesgarse. Cada vez que un ciudadano desesperado abandona su tierra, deja su familia, deja sus costumbres, deja sus sueños y sus anhelos y con ellos cada vez fracasamos”, enfatizó el mandatario Giammattei.

El Presidente invitó a invertir y transformar la zona fronteriza, del lado de Guatemala en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, tres de los cuatro departamentos con mayor índice de migración. Por el lado mexicano, en los municipios de Chiapas y una parte de Tabasco, como el primer muro de prosperidad.

“Promovamos juntos allí, en esa zona, la instalación de un banco de inversión que brinde la oportunidad de desarrollar toda la zona de influencia para que logremos que el desarrollo impere, para que las oportunidades sean las que detengan la migración”, señaló.

En su discurso también expresó: “A nuestros conciudadanos no los frenan los muros, no los frenan las leyes, no los frena el miedo, lo único que frena a nuestra gente es la razón para quedarse. Lo único que puede detenerlos son las oportunidades, la seguridad, empleo digno, un futuro promisorio. Lo que los detiene es el trabajo, progreso, techo sólido, una familia que crece, una empresa que crece, un sueño que crece”.

Alianza comercial

El mandatario Giammattei señaló la importancia de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países, pues, a pesar de la cercanía geográfica, en la actualidad estas solo representan el 4 por ciento del intercambio internacional de la balanza comercial guatemalteca.

De incrementarse el intercambio de productos y servicios de toda índole, ayudarían a la creación de empleo, repercutiendo en la disminución de la migración y reducción de la pobreza.

El Presidente enfatizó el avanzar en las negociaciones para concretar una política de cielos abiertos, como la firmada recientemente con El Salvador, e influir en el incremento del turismo, una actividad compartida por la cultura maya que une a ambos países.

“Es oportuno reconocer que hemos encontrado en el Gobierno mexicano una receptividad de amigos y hermanos solidarios. Debo confesar que me siento como quien va a la casa de un amigo. Que este día sirva para unir a los amigos y construir un futuro promisorio común e iniciar los procesos para hacer grandes a nuestros países”, afirmó el mandatario Giammattei.

Fuente: AGN.