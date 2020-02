Guatemala: Giammattei presenta cinco medidas de austeridad en el gasto

Guatemala. El mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, anunció durante la semana que se reuniría con los ministros y los viceministros administrativos para definir medidas de readecuación y ampliar el presupuesto, luego de que el Congreso no aprobó el plan de gastos para el 2020 y entró en vigencia el del 2019.

Este sábado al finalizar la reunión el presidente dijo que es la primera sesión que realiza para definir ese tema y el cual esperan tener listo en dos semanas, posteriormente se trasladaría al Organismo Legislativo.

Entre las medidas de contención del gasto están:

1.Se dieron instrucciones para la reducción de gastos administrativos y quedó prohibida la compra de vehículos, a menos que sea autorizado por la presidencia para los casos que sean de emergencia como ambulancias, autopatrullas y otros.

2.Prohibió la salida del país de los ministros y viceministros, de ser necesario también necesitará la autorización presidencial.

3.Reducción de gastos administrativos. “El fin es ahorrar al máximo los recursos. Hemos dado la orden de que tiene que bajar entre 20% a 25% todos los gastos administrativos para poder aumentar los gastos de inversión”, dijo Giammattei.

4.Generar una propuesta de readecuación del recurso humano del Estado.

5.Disminuir los gastos de funcionamiento que son demasiado altos, declaró el presidente.

La intención es resolver necesidades en salud, educación y seguridad, mejorar carreteras e infraestructura vital, explicó.

Necesidad de ampliación

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, expuso al Gabinete este sábado 1 de febrero las condiciones en que se recibieron las finanzas públicas y el proceso para efectuar las readecuaciones.

Estas deberán ir en dos sentidos, según el funcionario. El primero, que no se supere el monto de Q91 mil 700 millones de presupuesto, que fue el monto que presentó la mesa técnica del ministerio de Finanzas a la comisión correspondiente del Congreso.

El segundo, que el monto se logre entre una ampliación que el Gobierno busca en el presupuesto y la implementación de medidas de contención del gasto y de austeridad, incluso con revisión del recurso humano, insistió.

En la actualidad está vigente el presupuesto del 2019 de Q87 mil 715 millones.

Se espera tener listas para finales de febrero la iniciativa de ley para la ampliación, la cual se deberá enviar al Congreso, y las readecuaciones por medio de acuerdos gubernativos, anunció el ministro.

La ampliación necesaria que se planteó al Gabinete es de Q6 mil millones, con el fin de contar con las fuentes de financiamiento y cubrir compromisos en los ministerios de Educación, Salud y Gobernación derivados de los pactos colectivos.

Este monto se financiará con Q3 mil 030 millones de Bonos del Tesoro que ya dejó aprobado en la cifra máxima anual la Junta Monetaria el año pasado, pero que se deberán integrar al presupuesto. La ampliación incluirá la aprobación de un préstamo de apoyo presupuestario por US$250 millones (unos Q1 mil 925 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con esas dos fuentes se llegaría a alrededor de Q5 mil millones y los otros Q1 mil millones se tendrá que generar con recaudación adicional de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), indicó el ministro.

Esperan resolución por caso de la USAC

Sin embargo, también se debe se considerar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) la cual indica que el 5% de presupuesto que se le debe asignar a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) debe ser sobre ingresos tributarios y no sobre los ingresos ordinarios. El caso está pendiente de un recurso de aclaración, dijo González Ricci.

“La USAC recibe en la actualidad alrededor de Q1 mil 600 millones, pero si se confirma que se le debe dar sobre ingresos tributarios y no ordinarios se le tendrá que destinar Q1 mil 500 millones más, lo que significa que se debe buscar más recursos ya que en la actualidad no tienen como financiarlo”, agregó el funcionario.

Además, el ministro de Trabajo, Rafael Lobos, presentó acerca del tema de recurso humano del sector público. En este momento se están revisando las contrataciones y plazas para buscar el ahorro en ese gasto.

“Las readecuaciones internas no me preocupan mucho porque se pueden hacer con acuerdos gubernativos y ministeriales y transferencias internas, eso es parte del análisis del flujo de cada de todos los ministerios y de todo el presupuesto. Eso a mí en lo particular no me preocupa, lo que me preocupa es el techo presupuestario, es decir la fuente de financiamiento que sí tiene que aprobar el Congreso”.

Además, se seguirá trabajando en los préstamos que quedaron de trámites pendiente para luego ser aprobados por el Congreso que serviría para financiar la parte que está solicitando el sector justicia, el cual ha pedido alrededor de Q1 mil 378 millones adicionales.

Fuente: Prensa Libre.