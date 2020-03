Gobierno cubano aplica nuevas medidas, entre ellas el cierre de escuelas, y llama a la población a incrementar medidas ante el Covid-19

Cuba. Durante el programa Mesa Redonda el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunció que ante el pedido de la población y teniendo en cuenta la fase en que se encuentra el Covid-19 el gobierno decidió cerrar los centros educacionales del país hasta el día 20 de abril.

También abordó la situación que presentan algunos municipios con el agua, donde se explicó que se están poniendo en marcha un grupo de medidas con vistas a garantizar el agua en estos lugares donde escasea.

Se hizo un llamado a las concentraciones de personas, sobre todo en los centros comerciales, pues esto puede generar un foco de expansión del virus. Para ellos explicó Marrero Cruz que se implementarán igual un grupo de medidas para resolver este problema.

Se reiteró que el martes entraba en vigor la medida de prohibición de arribo del turismo al país, y solo podrán ingresar los cubanos residentes, quienes irán a aislamientos por 14 días en centros que se han preparado para tal efecto. Al cierre de esta edición quedaban solo en Cuba unos 30 mil turistas que irán regresando a sus países de forma gradual. Se informó que 1720 cubanos viajaron en el día de ayer al exterior a pesar del llamado a que se eviten las salidas de Cuba por la situación internacional tan compleja. Están fuera del país en estos momentos medio millón de ciudadanos cubanos que residen en Cuba. Informó que el ministerio de Transporte le comunicó a todas las aerolíneas que viajan a Cuba que los pasajeros solo podrán traer un equipaje de mano y una maleta pues todo el que ingrese al país deberá ser sometido a un aislamiento y control, incluso del equipaje que deberá ser desinfestado.

También se suspenderán las transportaciones interprovinciales, pues se ha hecho un llamado reiterativo a la población de evitar los viajes y no se han cumplido, unas 22 mil personas se están trasladando a diario entre las provincias del país, lo cual constituye un alto riesgo.

Se le solicitó al ministerio de Transporte hacer un estudio sobre el transporte urbano pues en ellas se transporta un número importantes de personas diariamente y esto constituye un foco de trasmisión, próximamente se informarán las medidas al respecto.

Sobre el turismo se informó que los turistas que se encuentran actualmente en los hoteles se mantienen en aislamiento, no pueden salir de los hoteles, se suspendieron todas las excursiones turísticas en el país, así como la renta de autos de turismo. Todo lo anterior se aplica a las casas de renta particulares, pues aun permanecen 9 mil turistas alojados en estas casas, de ellos 6 mil en la ciudad de La Habana. Se ha orientado iniciar el traslado gradual de turistas que están alojados en casas particulares en Trinidad, Baracoa y Viñales hacia hoteles donde están todas las condiciones para tener un mayor control.

Entre otras medidas se anunció el cierre de piscinas y gimnasios por constituir centros de concentración de personas, además de discotecas, bares, y algunos restaurantes, entre otros.

Sobre el turismo nacional, Marrero Cruz expresó, que en la actualidad hay unos 2 mil cubanos alojados en instalaciones hoteleras del país, que todavía no se va a tomar la medida de suspenderlo, pero sí se hace un llamado a que no se incremente, pues entonces si habría que tomar una decisión.

Se le hizo un llamado las instituciones religiosas del país de evitar concentraciones.

Se reforzará la labor de la policía con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas que se han anunciado encaminadas a evitar concentraciones de personas y que se produzcan violaciones.

El Dr. José Ángel Portal Miranda ofreció cifras actuales de la pandemia, en el mundo se ha notado un incremento con 164 países infestados, y trasmisión en 92 países. En las Américas hay 31 países infestados y 11 territorios de ultramar. Destaca el caso de Estados Unidos con 26 mil enfermos y más de 300 fallecidos.

Explicó el ministro de Salud Pública que Cuba ha continuado aplicando las medidas que estaban previstas, de cuerdo a los protocolos de la OMS y las experiencias internacionales. Se ha continuado preparando al personal médico y la comunidad científica continúa trabajando para buscar soluciones. La enfermedad tiene un periodo de incubación que va de dos a 14 días.

Hasta el día de ayer habían en Cuba 40 pacientes confirmados, 17 extranjeros y 23 residentes cubanos que han regresado del exterior o con vínculos de personas que han viajado a Cuba, por lo que se puede decir que hasta ahora el virus ha sido importado. Hasta la fecha hay un paciente fallecido, dos pacientes críticos y uno grave.

Se ratifica el control sanitario en las fronteras del país, chequeando a cada uno de los viajeros que entren, con su respectivo aislamiento por 14 días, explicó que desde el día de ayer se comenzó este proceso con determinados grupos de riesgos.

Se capacitó al personal de los hoteles donde estarán los extranjeros que estén en Cuba todavía, así como en los centros de aislamientos, este personal estará en constante chequeo para revisar si presentan algún síntoma.

Se valoró el trabajo de los estudiantes de medicina quienes realizan una pesquisa en las zonas de residencia para detectar alguna persona con problemas respiratorios.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, informó que a partir del día de mañana martes se suspenden las clases en los centros educaciones del país hasta el 20 de abril. En el caso de los círculos infantiles se extenderá la entrada hasta las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, se aplazará el otorgamiento de las matrículas y el proceso de adaptación de los pequeños, así como se mantendrán las matrículas en el caso de aquellos niños que no asistan. Lo anterior unido a todas las medidas de higiene que se han venido aplicando.

Se informó que desde el lunes 30 de marzo se iniciará un programa televisivo para orientará por esta vía a los estudiantes sobre los diferentes programas de estudios, según el nivel donde se encuentre. Se pidió colaboración a los padres para que los estudiantes se sigan preparando.

Las tele clases seguirán brindándose por la televisión para aquellos estudiantes que están en el proceso de las pruebas de ingreso.

Los niños sin amparado familiar continuarán en sus lugares de residencia y las actividades se llevarán a cabo en sus lugares de residencia.

En este periodo los profesores deberán mantener la preparación para el reinicio del curso escolar y cuando comiencen se tomarán todas las medidas para evitar en las aulas las aglomeraciones.

La ministra de Educación hizo un llamado a las familias para que apoyarán en la preparación de los estudiantes en los programas que se llevarán a cabo por la televisión.

En el caso de la Educación Superior, el ministro de este organismo, José Ramón Saborido, explicó que se han aprobado un grupo de medidas. Se suspenden las actividades de postgrados a partir del miércoles 25 de marzo y el comienzo se anunciará según las condiciones, igual se desarrollará el tele trabajo en dependencia de las condiciones de cada trabajo.

Se garantizará la transportación de los estudiantes según su lugar de estudio y residencia.

Por último, el ministro señaló que las instituciones que se encuentran en diferentes organismos, como por ejemplo el Instituto de Relaciones Internacionales, se han sumado a estas medidas.

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, explicó en el programa Mesa Redonda que las medidas que se han aplicado van en camino a apoyar los esfuerzos que el país está desarrollando, se prorrogan los trámites formales hasta después del 30 de abril, donde se valorara si se activan o se aplazan. A partir de mañana hasta el 30 de abril quedan suspendidos los pagos de impuestos en las sucursales bancarias, y trámites en las oficinas tributarias, esto con vistas a evitar la aglomeración de personas.

Iguala se aplazarán las cuotas de impuestos para aquellos trabajos que se vean afectados por la situación actual, quedan aplazadas igual la contribución a la seguridad social en estos casos.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito, explicó que todas las medidas de carácter laboral y seguridad social han sido acogida de forma satisfactoria por la población. Sobre la interrupción laboral la política es fortalecer la reubicación laboral para enfrentar la situación actual, durante el primer mes estarán al 100 por ciento de su salario y posteriormente el 60 por ciento del salario.

Los trabajadores contratados que sus centros se vean afectados estos pueden recibir una prestación de la seguridad social, caso que no tenga forma de sustento.

Igual las madres que se encuentren al cuidado de sus hijos por el cierre de las escuelas, pueden recibir el primer mes el 100 por ciento de su salario y hasta que se inicien las clases recibirán el 60 por ciento de su salario.

Por último, el primer ministro, Manuel Marrero, hizo un llamado al pueblo de mantener las medidas de seguridad y de higiene, “el coronavirus está entre nosotros, no es para alarmarse, si todos no nos unimos, si no cumplimos las medidas y sin el apoyo de la población pudiera complicarse la situación”, dijo.

Resaltó los logros del sistema de salud en Cuba, pero se necesita el apoyo del pueblo, está comprobado que el aislamiento es lo más efectivo, es importante estar en la casa, sobre todo los más vulnerables, se deben suspender las actividades sociales, visitas, mantener el lavado de las manos y la limpieza, son algunas de las medias que se deberán adoptar.

Dijo que el país continuará tomando medidas, dará prioridad al comercio y las actividades productivas del país, pues se deberán producir más alimentos para el pueblo, incluso los recursos que iban destinado al turismo serán desviados al pueblo.

Se llevarán a cabo programaciones televisivas con medidas y orientaciones a la población con una nueva programación de la televisión, más atractiva y con materiales recreativos.

Agradeció a todo el personal de salud que se encuentra colaborando en esta batalla, así como al pueblo que es el protagonista de esta batalla.

En los momentos finales el primer ministro se refirió a las batallas libradas por Cuba frente al bloqueo y el pueblo siempre ha resistido a todo esto, ganando cada una de ellas.

Estas medidas se suman a las planteadas el viernes 20 de marzo anunciadas en el programa Mesa Redonda con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.