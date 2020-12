Equilibradas, aromáticas, exclusivas… Nuevas Ediciones Profesionales de Havana Club

Resultado de la colaboración entre reconocidos bartenders y Maestros del Ron Cubano, la serie experimental Havana Club Professional Edition acerca a los profesionales de la cantina a nuevos rones con perfiles de sabor únicos.



Luego de dos primeras ediciones internacionalmente exitosas, Havana Club, El Ron de Cuba, presenta las Ediciones Profesionales C y D, que llegan para enriquecer la exclusiva gama de rones cubanos, diseñada por y para los cantineros.



Al igual que sus antecesoras, las ediciones C y D fueron pensadas para traspasar los límites del ron e inspirar a los bartenders a crear cócteles icónicos e innovadores, utilizando rones exclusivos de Havana Club.



¿Qué las distingue las Ediciones Profesionales de Havana Club?



Un ron Premium rico, delicado, de color oro, la Edición Profesional C ha sido creada con mezclas exclusivas de bases de ron añejadas en las bodegas de la Ronera San José, envejecido en barricas de roble blanco americano. Lleno de aromas, este ron perfectamente balanceado es ideal para ser disfrutado tanto solo como mezclado en deliciosos cócteles.

De otro lado, el equilibrio aromático de un ron fuerte pero suave hace especial a la Edición Profesional D. La intensidad de su aroma resulta perfectamente equilibrada por sus notas de jugo de caña fresco. Resulta un ron intenso, fiel a sus raíces cubanas: la caña de azúcar.

Contribuyeron en su elaboración dos de los bartenders más relevantes del mundo: Carina Soto y Alex Kratena, incluidos en 2019 en la lista de Bar World 100 por la revista Drinks International como dos de las figuras más influyentes de la industria.

Carina es una de las fundadoras de Quixotic Projects, un famoso grupo de hostelería con sede en París. Por su parte, Alex es un bartender galardonado con múltiples premios y el cofundador de la organización sin fines de lucro P (OUR).

Algunos de los cocteles diseñados para las nuevas Ediciones Profesionales por esos prestigiosos bartenders, sientan las bases de la que podría ser una larga lista de exquisitas mezclas.

La Eroica

-40 ml de Havana Club Edición Profesional C

-20 ml de Martini Ambrato

-7 ml Frangelico

-2 dashes bitter de naranja

Harvest Moon

-45 ml Havana Club Edición Profesional D

-20 ml Noilly Prat

-15 ml Verjus

-10 ml Orgeat

-1 cuchara de bar de Menta Blanca

Un producto para las barras y más



Las Ediciones Profesionales son una muestra de la constante innovación en la que está inmersa Havana Club International S.A., destaca Fátima Ermus, jefa de Marca Havana Club & Pernod Ricard.

Con este producto la empresa se propone motivar a los bartenders a que lleven nuestros productos a sus barras, que creen con ellos y aprecien la versatilidad de los rones de Havana Club, afirma la especialista.

Asimismo, la serie Havana Club Professional Edition responde al interés en construir, alrededor del Havana Club Añejo 7 Años -pues se utiliza la misma botella y la misma forma de etiqueta-, una variedad de productos que refuercen la relación de la marca con los cantineros, subraya Ermus.

Las Ediciones Profesionales son producciones limitadas (mil cajas de 9 Litros) y están disponibles para selectos cantineros y dueños de bares de todo el planeta.

En el mercado cubano, las 4 entregas estarán disponibles en puntos estratégicos a un precio de 19.90 CUC. Para los interesados que residan en La Habana, estos productos ya se pueden adquirir en el Museo del Ron Havana Club. A finales de diciembre, también se podrán hallar en tiendas de Cimex, de Varadero, Camagüey y el centro del país.

Fuente: Havana Club International S.A.