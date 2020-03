Centroamérica busca una nueva ruta hacia la integración económica

Guatemala. Más de 500 líderes de los ámbitos político, académico, empresarial y sociedad civil se reunieron en Guatemala en la presentación de una ambiciosa iniciativa que busca crear una zona integración económica en Centroamérica.

El evento fue organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo que plantea que la única vía para alcanzar el desarrollo económico y social -desde Guatemala hasta Panamá- se logrará mediante una fuerte integración de los países.

La Fundación expuso a los líderes iberoamericanos -y de la región- así como grandes empresarios centroamericanos el plan en el marco del quinto Encuentro Ciudadano.

Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación, destacó que la integración centroamericana es un “viejo sueño” que lleva muchos años sin concretarse y consideró que este es el momento propicio para levantar las fronteras. “Estamos aquí reunidos, sociedad civil, tanques de pensamiento, presidentes, empresarios y academia para poner sobre la mesa el debate público las oportunidades que esto representa”, dijo.

De acuerdo con el estudio “Centroamérica: amenazas y oportunidades compartidas; un destino común” -presentado esta noche ante el auditorio- el istmo tiene muchas fortalezas si logra crear una Comunidad Económica se abrirán nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social.

“Si Centroamérica se integra sería el cuarto territorio con más población de Latinoamérica, solo después de Brasil, México y Colombia, y sería la sexta economía más grande de la región”, destaca la producción que además plantea que el Estado de Texas, en EE.UU., tiene la mitad de habitantes de los que posee la región, pero que la primera produce en siete semanas lo que el istmo logra en un año.

El documento refuerza la idea de que la creación de un bloque común facilitará que el PIB combinado crezca en 10 puntos porcentuales. En la actualidad, el atraso social, la migración ilegal, el narcotráfico y la violencia social son algunos de los problemas que hacen de Centroamérica una de las tres zonas más rezagadas y conflictivas del planeta.

“50 millones de seres humanos queremos hacer parte de la integración de Centroamérica, de esa patria grande que es”, dijo Gutiérrez, quien sostiene que tenemos tareas pendientes, pero vale la pena soñar en grande. “Nuestra realidad es compleja, dura, dramática y triste. Pero debemos seguir adelante”, puntualizó.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, destacó en su discurso que la unión generará más fortalezas. Centroamérica no logrará esta integración con voces pequeñas. Pero con el grito de una sola voz, podemos hacer que el mundo nos escuche. Nuestra voz combinada se escuchará en las negociaciones”, dijo.

Voces de expertos

En el primer panel integrado por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia (1998-2002); Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica (2010-2014) y el escritor y analista Moisés Naím, se abordaron los retos y desafíos de una región en transición.

Los panelistas coincidieron en que el istmo se encuentra en un momento crítico por las crisis políticas, la conflictividad social y la decepción de los ciudadanos con la democracia y la política.

El segundo panel fue integrado por José María Figueres, expresidente de Costa Rica (1994-1998); Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador (1998-2000); Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica (1998-2002) y Enrique Bolaños, rector del INCAE, con quienes se abordó la necesidad de que una iniciativa como la impulsada por la Fundación Libertad y Democracia requiere del compromiso del sector privado y la clase política de cada país. Sin esa convicción, agregaron, la integración regional se quedará solo como un discurso retórico, coincidieron.

“Hay un sentido de urgencia que no teníamos antes, y tenemos que involucrar el Cambio Climático en todo lo que hagamos”, dijo José María Figueres, que también destacó que se deben hacer esfuerzos importantes para hacer de la integración “un buen negocio para atraer inversión externa”.

En el último conversatorio, los panelistas fueron Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay (1990-1995); José María Aznar, expresidente de España (1996-2004); Felipe Calderón, exresidente de México (2006-2012) y Mauricio Macri, expresidente de Argentina (2015-2019).

Los panelistas enfatizaron que la opinión pública es vital para impulsar la integración económica y por ello se debe transmitir correctamente los beneficios que esto traería a toda la población, especialmente a los más vulnerables.

Calderón lo resumjió en una sola frase: “Hay que convertir la integración económica en una causa popular”.

Aznar, por su parte, destacó que este no es un camino sencillo, en parte por la nueva ola de ruptura como el caso del Brexit. “El mundo no va en dirección a la integración, va en sentido totalmente contrario, ahora ondean las banderas del proteccionismo, pero esa dirección a la que va el mundo no es la correcta”, sentenció.

La reunión de los líderes de la región permitió establecer puntos en común para la construcción de una Comunidad Económica Centroamericana. Los panelistas compartieron la visión y experiencia de sus países; coincidiendo en que es necesario enfocarse en las condiciones actuales, comprender los desafíos y proponer soluciones que permitan construir una ruta de desarrollo económico en conjunto.

