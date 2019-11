Ganan los hoteleros en Cancún: no habrá cruceros en Puerto Morelos

México. Puerto Morelos queda descartado como puerto de paso para cruceros, el tan polémico Home Port ya no recibirá a turistas franceses, confirmó Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo (Sedetur) en Quintana Roo.

Pese a que desde la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) se había anunciado en un principio que serían dos compañías navieras pertenecientes a las compañías Le Ponant y Vidanta Cruise, las que comenzarían operaciones el próximo sábado, los hoteleros declararon que esto no sería así y que la propia titular de Apiqroo, Alicia Ricalde, les había asegurado que no otorgarían los permisos; y de allí comenzaron las incógnitas.

“Que no van a llegar, este trámite debió hacerse con mucha anticipación para que pudieran sacar los permisos correspondientes, no está descartada para el futuro, pero para este periodo que habían anunciado sin tener los permisos correspondientes no será posible”

Mencionó que hasta la información que ella conoce, en este noviembre simplemente no operarán, no habrá redirección de la operación, pero en futuras ocasiones seguramente sí encontrarán sus mecanismos comerciales con los pasajeros.

Los hoteleros de Cancún estaban convencidos que el próximo sábado no atracará ningún crucero en Puerto Morelos, puesto que la Administración Portuaria de Quintana Roo (Apiqroo) no ha otorgado los permisos, como ya informó REPORTUR.mx (La presión hotelera funciona: el permiso para los cruceros peligra).

Alicia Ricalde Magaña, directora de la Apiqroo confirmó a los hoteleros que no había dado los permisos, y “confiamos en que no nos va a dejar colgados”, ha indicado al respecto Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. No obstante, el líder hotelero ha señalado que si llegan las navieras se cuestionará a las autoridades para saber quién lo autorizó.

Por otro lado, Cintrón ha hecho hincapié en el daño que están haciendo la renta vacacional, puesto que, pese a que están llegando más turistas a Cancún, estos se alojan en plataformas de alquiler vacacional. Aún así, el presidente ha señalado que espera un buen comienzo de año. “De hecho, a partir de noviembre y hasta mayo tendremos una buena ocupación en el destino y habrá que trabajar para procurar que de mayo a finales de año continúe así”.

En cuanto a la polémica generada por el Grand Island, ha indicado que se deben tomar en cuenta muchas situaciones. “He planteado que un proyecto como ese debe venir con su generación de agua, su reciclamiento de basura, sus plantas tratadoras de agua y todo lo que ayude a que sea un desarrollo sustentable”, concluye Cintrón.

En este sentido, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) ha señalado que la zona hotelera de Cancún está saturada y que para que sea viable seguir invirtiendo es necesario que se mejore toda la infraestructura, como ya informó REPORTUR.mx (CNET: “Cancún no soporta más cuartos con la infraestructura actual”).

Fuente: Reportur.mx