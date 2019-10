FOX Premium confirma fecha de estreno de la nueva temporada de “VIKINGS”

FOX Premium trae a América Latina la nueva temporada de “Vikings”. La exitosa serie dramática regresa con su sexta y última temporada, y anuncia un estreno muy prometedor, de dos horas, que se podrá disfrutar desde el jueves 5 de diciembre a las 20.00 hs. (C. Rica/El Salv. /Guat./Hond./Nic./Mex.), 21.00 hs. (Col./Ec./Pan./Pe.), 22.00 hs. (Bol./R. Dom./Ven.), 23.00 hs. (Arg./Chi/Par./Ur.) en FOX Premium Series y en la app de FOX con la suscripción a FOX Premium. Además, a partir del lunes 11 de noviembre, de lunes a viernes a las 17.00 hs. (C. Rica/El Salv. /Guat./Hond./Nic./Mex.), 18.00 hs. (Col./Ec./Pan./Pe.), 19.00 hs. (Bol./R. Dom./Ven.), 20.00 hs. (Arg./Chi/Par./Ur.), FOX Premium Series presenta un especial para revivir todas las temporadas anteriores previo al estreno de la sexta entrega: “Tardes Vikingas”.

La sexta temporada está compuesta por 20 episodios, que se emitirán en dos partes, comenzando con un estreno de dos horas. Los diez episodios restantes de la sexta temporada están programados para emitirse en 2020. Katheryn Winnick, una de las protagonistas de la serie, estará a cargo de un episodio en la sexta temporada, marcando su debut como directora.

La venganza, el drama y el caos fueron los protagonistas del final de la quinta temporada. Ivar the Boneless – “Ivar el Deshuesado”. (Alex Høgh Andersen), un autoproclamado Dios que gobierna sobre Kattegat con alarmante terror, envía a su ejército a luchar contra su enemigo y hermano Bjorn Ironside (Alexander Ludwig). Desatando una violenta guerra de guerrillas, los dos hermanos se niegan a rendirse: la sangre, el orgullo y la corona pesan demasiado sobre sus espaldas. En los momentos finales, Ivar se ve obligado a huir de un destino inminente, desapareciendo en la oscuridad y asegurando la victoria de Bjorn. Lagertha (Katheryn Winnick), renacida después de experimentar graves delirios por el gran amor que perdió, emerge para coronar a Bjorn como el nuevo y legítimo rey.

La sexta temporada regresa después de la batalla entre los hermanos, que ha dejado a Bjorn como vencedor y como héroe ante las personas que estuvieron bajo el gobierno tiránico de Ivar durante tanto tiempo. Como nuevo líder de Kattegat, Bjorn lucha por llenar los zapatos de su difunto padre como Rey, se enfrenta a varios dilemas y lucha contra la idea de que el poder eclipsa la moral. Mientras tanto, Ivar, en busca de un nuevo camino que lo separe de su pasado, es visto viajando a lo largo de la Ruta de la Seda, que finalmente lo llevará a Rusia. Encuentra a un par en el Príncipe Oleg (Danila Kozlovsky), un gobernante ruso cruel e impredecible, que impacta incluso a Ivar con sus acciones despiadadas. Lagertha tiene su propio plan: vivir una vida más tranquila y menos pública en su granja, pero nuevos peligros acechan cerca de su hogar. Esta temporada, los vikingos continúan tomando el control de Escandinavia mientras Ubbe (Jordan Patrick Smith) y Torvi (Georgia Hirst) viajan a Islandia para descubrir el misterio alrededor de la desaparición de Floki (Gustaf Skarsgard), y Hvitserk (Marco Ilsø) persigue su venganza personal contra Ivar.

Vikings es la serie aclamada por la crítica del creador y escritor Michael Hirst (creador y escritor de la película ganadora del Oscar® “Elizabeth” y la serie nominada al Emmy® y los Golden Globe® «The Tudors») y es una saga familiar que cuenta las notables historias de la vida y las épicas aventuras de los exploradores de la Edad Media. El reparto de la sexta temporada incluye a Katheryn Winnick («Lagertha»), Alexander Ludwig («Bjorn»), Alex Høgh Andersen («Ivar The Boneless»), Georgia Hirst («Torvi»), Jordan Smith («Ubbe») y Marco Ilsø (“Hvitserk»).

Michael Hirst se desempeña como productor ejecutivo junto con Morgan O’Sullivan de TM Productions (“The Count of Monte Cristo”; «The Tudors»), Sheila Hockin («The Tudors», «The Borgias»), John Weber de Take 5 Productions («The Tudors «,» The Borgias «), Sherry Marsh, Alan Gasmer y James Flynn («The Tudors «,»The Borgias»).

Vikings es una coproducción internacional irlandesa / canadiense de TM Productions y Take 5 Productions, distribuida por MGM Television fuera de Irlanda y Canadá. Vikings es producida en asociación con Corus Entertainment.

Vikings SA6 A

Estreno: jueves 5 de diciembre a las 20.00 hs. (C. Rica/El Salv. /Guat./Hond./Nic./Mex.), 21.00 hs. (Col./Ec./Pan./Pe.), 22.00 hs. (Bol./R. Dom./Ven.), 23.00 hs. (Arg./Chi/Par./Ur.) – FOX Premium Series y en la app de FOX con la suscripción a FOX Premium

Especial “Tardes Vikingas”

Estreno: lunes 11 de noviembre, de lunes a viernes a las 17.00 hs. (C. Rica/El Salv. /Guat./Hond./Nic./Mex.), 18.00 hs. (Col./Ec./Pan./Pe.), 19.00 hs. (Bol./R. Dom./Ven.), 20.00 hs. (Arg./Chi/Par./Ur.) – FOX Premium Series y en la app de FOX con la suscripción a FOX Premium

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe