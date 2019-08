Fernández revalida el título panamericano

Una doble recompensa alcanzó Charles David Fernández en la final individual del pentatlón moderno, al conseguir la medalla de oro y la clasificación olímpica, en una épica jornada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Fernández, de 23 años, retuvo el campeonato logrado hace cuatro años en la edición de Toronto, en una definición llena de dramatismo en la sede de la Escuela Militar de Chorrillos.

Fue el primer oro de Guatemala en la cita continental que se disputa en la capital peruana y la segunda en el conteo general, luego de la plata de ayer por Edgar Pineda Zeta de levantamiento de pesas.

En la última prueba de carrera y tiro, Fernández superó a su adversario chileno Esteban Bustos, con quien mantuvo una férrea disputa por el primer lugar. La medalla de bronce quedó en poder del argentino Sergio Villamayor.

Con esta presea, Fernández se une al tirador Atila Solti, al velerista Juan Ignacio Maegli y al badmintonista Kevin Cordón, como los guatemaltecos más ganadores de oro en Panamericanos, todos con dos.

Esfuerzo al límite

Fernández resultó vencedor con 1492 puntos, Bustos logró 1482 y Villamayor 1459, el podio del grupo de 32 pentatletas participantes, incluido el también nacional Jorge Imeri, quien se colocó en el puesto 20.

En la prueba de natación (200 metros libres), Fernández fijó el segundo mejor tiempo con 2:02:40 minutos y suma de 306 puntos. En la ronda de esgrima (al ranquin se sumó el bonus) fue tercero con 243. En la equitación (montando a la yegua Divina) logró la cuarta posición con 291 puntos y en la combinada fue el más rápido con 10:48 minutos y 652 unidades.

Hasta antes de la última prueba, Fernández se ubicaba detrás de Bustos, quien completó la equitación con puntaje perfecto y salió dos segundos adelante en la carrera y tiro. La contienda fue apretada hasta los últimos 400 metros del cross country, en los que el guatemalteco apretó el paso y se enfiló con ventaja a la meta.

Fernández, quien contó con el apoyo de los entrenadores Marian Gheorghe y Wylder Rodríguez, volverá a Juegos Olímpicos, tras su experiencia en Rio 2016 en los que finalizó en el Top 15.

En el recuento histórico de medallas en Juegos Panamericanos, Guatemala contabiliza ahora 77 medallas, 21 oros, 16 platas y 40 bronces.

Testimonio del campeón

“Los guatemaltecos me inspiran a seguir adelante, me impulsa y me llenan de lágrimas. Prometo seguir dando lo mejor de mi en el deporte para representar bien a Guatemala.

Mi mensaje es que sigan luchando por su país, por su familia. Crean en sus sueños”.

“Siendo sincero y conociendo la trayectoria de Bustos; el es mejor pentatleta que yo. Es un atleta al que admiro. Pero yo me concentré en hacer mi trabajo bien y pensé en lograr la clasificación a Juegos”.

“En Toronto 2015, era un chico de 19 años que le gustaba el pentatlón, esta vez hice un trabajo inteligente y cumplí el sueño de volver a Juegos Olímpicos”.

“Mi familia es todo mi apoyo. Quiero verlos felices. Es una medalla que ellos también se merecen, por su cariño”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe