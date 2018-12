Felipe Izquierdo Touzet se suma al equipo gerencial de Ogilvy Guatemala

En la víspera del 25 aniversario de su fundación, la agencia anuncia la incorporación del connotado profesional internacional como Gerente de Operaciones, con el objetivo de preparar la organización para los nuevos retos de la industria publicitaria, reportando a Juan Mauricio Wurmser

Guatemala. Ogilvy Guatemala anunció el día de hoy el nombramiento del profesional de los medios y las comunicaciones Felipe Izquierdo Touzet, como Gerente de Operaciones (COO) en culminación de un extenso proceso de reclutamiento. Esta contratación se da dentro del contexto del “próximo capítulo” de Ogilvy Guatemala, el cual permitió identificar la oportunidad de reforzar al equipo gerencial con el objetivo de atender mejor el nuevo entorno de negocios de la industria publicitaria, cuya rápida evolución demanda nuevas competencias y habilidades.

A nivel mundial, Ogilvy dio a conocer en el mes de junio pasado su refundación y la nueva misión de la agencia para servir como una red creativa integrada que hace que las marcas importen. Continuando con su jornada de transformación llamada “el próximo capítulo”, la compañía presentó en dicha ocasión una nueva estructura organizacional e identidad de marca. Este proceso también se ha venido aplicando en Guatemala y trajo como resultado, entre otras decisiones, esta nueva contratación que vendrá a fortalecer la posición competitiva de la empresa.

Juan Mauricio Wurmser, Socio Fundador, Presidente y Gerente General de Ogilvy Guatemala indicó: “tras casi 25 años de trayectoria en nuestro país, el crecimiento experimentado por nuestra agencia y las amplias oportunidades identificadas hacia futuro, hemos decidido fortalecer nuestro equipo con la incorporación de un profesional de talla mundial y amplia experiencia en nuestros sectores y competencias clave. Estamos seguros de que, de la mano de Felipe, llevaremos a nuestra organización al siguiente nivel y así continuaremos siendo una empresa emblemática del sector en los años y generaciones venideras”.

De nacionalidad estadounidense, Felipe Izquierdo posee más de 25 años de experiencia profesional, a lo largo de la cual se destaca el haber ocupado cargos como Vicepresidente de Mercadeo en El Nuevo Día, el diario líder de su tierra natal Puerto Rico, Gerente General de la División del Consumidor de la empresa de telecomunicaciones Sprint, así como posiciones de liderazgo en Intel Corporation y Procter & Gamble, entre otras. Felipe posee una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Michigan – Escuela de Negocios Stephen M. Ross – en Ann Arbor, Michigan y un bachillerato en Ingeniería Industrial y de Operaciones de la Universidad de Massachussets en Amherst, Massachusetts.

Recientemente y por espacio de 4 años, Felipe ocupó la posición de Gerente General del Grupo Prensa Libre, lugar en el que llevó a cabo una destacada gestión transformacional que permitió a este importante grupo evolucionar exitosamente hacia el nuevo entorno en donde las comunicaciones digitales ocupan un área cada vez más significativa.

Felipe Izquierdo, a propósito de su nombramiento, comentó: “El tener la oportunidad de ocupar esta posición de liderazgo dentro de la agencia más premiada en la historia de la publicidad del país, me resulta un reto personal para el cual me he preparado durante toda una carrera profesional. Tomando como base el valioso legado de Juan Mauricio, espero poder aportar lo mejor de mi experiencia para catapultar a la agencia hacia el futuro dentro de una nueva realidad de negocios”.

Ogilvy Guatemala es parte del grupo Wurmser de agencias de comunicación, conformado por Ogilvy como agencia ancla que se enfoca en creatividad, estrategia, activaciones, planeación de medios y estrategia digital, al igual que por 141 Soho Square como segunda agencia de publicidad representada en el país y Hill + Knowlton Strategies, una de las principales agencias de comunicación estratégica y de relaciones públicas a nivel mundial. El grupo también posee una fuerte relación con GroupM, representando a las agencias de medios Mindshare, Mediacom y Wavemaker, para servir a sus respectivos clientes en el país. Estos múltiples vínculos hacen de Grupo Wurmser uno de los principales socios estratégicos del WPP Group en Guatemala y Centroamérica.

