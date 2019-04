Farruco lanza su esperado Ã¡lbum Grangalee

Farruco lanza su esperado álbum Grangalee. Farruko sorprendió al lanzar ayer sin previo aviso su anticipado álbum “Gangalee”, una producción compuesta por 22 canciones cuya larga duración no debe asustar a sus fans. “Fluye. Tú puedes escuchar una canción detrás de la otra y vas a encontrar una vibra distinta y no te va a aburrir”, dijo el astro puertorriqueño el jueves en una entrevista telefónica exclusiva con The Associated Press desde Miami. “Es como un playlist tropical que se puede abrir en cualquier aplicación y no tienes que brincar de una canción a otra, sino que estás escuchando las canciones que quizá te pegan en el momento y una va con la otra”. Farruko dijo que el título del disco significa guerrero en lenguaje rastafari, y el álbum está impregnado de la esencia de la música rasta, el soul, el reggae, el reggaetón y otros ritmos caribeños. “Escogí el nombre de ‘Gangalee’ porque soy un guerrero. He pasado por muchas cosas y sigo aquí, es algo con lo que me identifico”, dijo el cantautor sin entrar en detalles sobre los momentos difíciles que ha atravesado, limitándose a agregar que “todos los seres humanos tenemos problemas, tenemos situaciones y pues lo importante es aprender y levantarse, no quedarse ahí, pensando en qué fallé sino levantarse todos los días”. En el álbum tiene muchos amigos invitados, algunos con los que ya había colaborado antes como Don Omar, Manuel Turizo, Bad Bunny y J Balvin.