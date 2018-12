Exportaciones guatemaltecas caen 1.4%

Precios en los “commodities” impactan en decrecimiento de exportaciones totales de Guatemala

AGEXPORT estima un cierre en las exportaciones guatemaltecas para el 2018 con US$ 10,822 millones, lo cual sería – 1.4% en comparación al monto exportado en 2017, este decrecimiento se deriva de los precios en algunos commodities en productos como el caucho natural, sin embargo, el sector exportador no tradicional registra un aumento del 4.2% lo que significa el posicionamiento de más de 4,000 productos en 140 mercados internacionales como Estados Unidos, Chile, México, Centroamérica, entre otros.

Guatemala. Las exportaciones en 2018 presentaron un comportamiento complejo, producto tanto de condiciones nacionales como internacionales. De esa cuenta, proyecciones propias de AGEXPORT en 2018 estiman un cierre de exportaciones totales alrededor de los US$10,822 millones, lo cual sería -1.4% en comparación al monto exportado en 2017 (US$10,981.8 millones).

La caída en las exportaciones guatemaltecas durante este año se debe, principalmente a factores como el fuerte decrecimiento que han sufrido los productos tradicionales dado el desfavorable precio internacional de algunos de estos commodities. Especialmente este fue el caso del azúcar y el café, los cuales llegaron a precios internacionales mínimos históricos y que (siendo el segundo y cuarto producto principal de exportación del país) impulsaron a la baja las exportaciones totales. A estos productos hay que sumar el caucho natural (hule), el cual también experimentó un fenómeno similar. Informó el Presidente de AGEXPORT, Ing. Antonio Malouf.

En relación a la exportación de los productos no tradicionales, se estima un aumento importante en 2018, lo que significa un crecimiento de 4.2%, como resultado del posicionamiento de 4,000 productos guatemaltecos en más de 140 mercados internacionales.

El aumento de exportaciones de productos no tradicionales responde a mejores condiciones económicas en los países destino. Entre ellos, cabe resaltar el caso de Estados Unidos principal socio comercial de nuestro país, ya que experimenta uno de sus mejores años en términos económicos, impactando en las exportaciones guatemaltecas con más de US$2,988.2 millones en divisas, además otros mercados que destacaron fue Chile con un crecimiento del 65% de demanda de nuestros productos sumando US$ 103 millones, y en México aumentamos nuestras exportaciones en un 1.8% lo que significó US$ 385 millones. Reveló Malouf.

En el top 10 de productos no tradicionales que se exportaron en 2018 se encuentran: artículos de vestuario (7%), grasas y aceites comestibles, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres (1%), frutas frescas, secas o congeladas (10%), materiales plásticos y sus manufacturas, hierro y acero (30%) manufacturas de papel y cartón, (1%), productos farmacéuticos (-2%), legumbres y hortalizas (23%), insecticidas, fungicidas y desinfectantes (4%).

Servicios tecnológicos, pilar de las exportaciones guatemaltecas

La falta de datos oficiales sobre exportaciones de servicios no había permitido la real valoración de las exportaciones de servicios desde Guatemala. Gracias a esfuerzos conjuntos entre AGEXPORT y el Banco de Guatemala, ahora ya es posible hacer una cuantificación real de la importancia de la exportación de servicios. En este sentido desde hace más de un año, hemos trabajado AGEXPORT y Banguat para explorar alternativas y generar estadísticas oficiales. Ello permitió concretar cifras de ingresos de divisas al país (con un estimado muy fehaciente) del monto de exportaciones por servicios relacionados con Contact Centers, tecnología y análisis de laboratorio**, estos últimos se han convertido en la columna vertebral de las exportaciones de productos guatemaltecos. Informó el Presidente de AGEXPORT.

2019: AGEXPORT presentará propuesta de generación de empleo a través de las exportaciones para nuevas autoridades gubernamentales 2020-2023

Guatemala tendrá presencia en 49 eventos nacionales e internacionales relacionados a la promoción comercial y a la conquista de su oferta exportable en mercados como Estados Unidos, Canadá, Chile, Alemania, España, Francia, entre otros.

Como parte de la coyuntura electoral, estamos preparando una propuesta fundamentado para el nuevo Gobierno que asumirá en 2020, en la cual destaca la generación de empleo a través de las exportaciones, ya que impacta a nivel nacional generando más de 1.6 millones empleos y autoempleo a nivel nacional, con esta propuesta buscamos cambiar la estructura productiva del país, atraer inversión extranjera directa, incorporando al área rural en la cadena de exportación a través de ejes estratégicos donde resaltarán las políticas públicas, agenda legislativa y proyectos específicos para potencializar las exportaciones de productos y servicios. Puntualizó el Director General de AGEXPORT, Amador Carballido.

También se impulsarán las Ruedas de Negocio Virtuales con el fin de generar negocios efectivos en tiempo real para los socios de AGEXPORT alrededor del mundo con compradores potenciales. Esta nueva modalidad de negocios es una opción de bajo costo, rápida, cómoda, de fácil acceso e interactiva para hacer negocios EN Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, El Caribe y Sudamérica.

Las citas virtuales se desarrollarán a través de videollamadas mediante la plataforma Connecting Best Markets de AGEXPORT, herramienta que facilita la generación de negocios, además de encontrar el mercado ideal de exportación para sus productos.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe