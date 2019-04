EXELTIS da a conocer detalles de su operación en Guatemala

Desde la planta de Exeltis ubicada en Guatemala se distribuye hacia toda Centroamérica, República Dominicana, Caribe y Belice.

Guatemala. La farmacéutica transnacional Exeltis, perteneciente al Grupo Insud Pharma de origen español, con presencia en más de 50 países, presentó su planta de producción ubicada en la zona 2 de Mixco, donde se formulan medicamentos enfocados a la Salud Femenina, Sistema Nervioso Central, Enfermedades Respiratorias y Cardio Metabólicos, mismos que se destinan al mercado nacional y a la exportación hacia el resto de Centroamérica, República Dominicana, Caribe y Belice.

Insud Pharma, está compuesto por las empresas: CHEMO, (División industrial del Grupo que se encarga de la fabricación de materia prima en las principales áreas terapéuticas) XIROMED (Socio mundial especializado en la distribución de soluciones farmacéuticas genéricas confiables y accesibles), mAbxience (Dedicado a la fabricación de biosimilares para el tratamiento y / o prevención de enfermedades en diversas áreas terapéuticas) y Exeltis una marca propia que desarrolla, comercializa y distribuye medicamentos.

Según detalló el Director Médico de Exeltis, Víctor Rodolfo Nolasco, la firma se integra en Centroamérica a partir del año 2013 con la adquisición de farmacéuticas centroamericanas establecidas, convirtiéndose en una importante fuente generadora de empleo para el país, ya que actualmente laboran en Guatemala 70 colaboradores en planta, 157 en área administrativa y fuerza de ventas, para un total de 256 personas en la región, todos ellos comprometidos en ofrecer al mercado, medicamentos de alta calidad con estándares internacionales y brindando el beneficio de disminuir el impacto en la morbimortalidad de los guatemaltecos.

Cuando Exeltis inició esta expansión internacional, vio en Centroamérica un mercado interesante para establecer sus operaciones y es así como actualmente la planta ubicada en Guatemala tiene una capacidad de producción anual de hasta: 404 millones de tabletas, 90 mil litros de líquidos y 32 millones de cápsulas.

Exeltis Global cuenta con siete plantas ubicadas en Guatemala, Paraguay, Turquía, Indonesia, Irán y dos en India, consolidando de esta forma su presencia en importantes regiones, ofreciendo a los pacientes acceso a una diversidad de opciones terapéuticas innovadoras y con altos estándares de calidad. Su capacidad para descubrir, desarrollar, producir y comercializar un amplio portafolio de medicamentos ideados para mejorar la calidad de vida de millones de personas en la región y el resto del mundo donde tiene presencia, lo convierten en una organización de referencia mundial.

Nolasco señaló que entre los planes de la firma está el seguir brindando medicamentos novedosos en distintas áreas terapéuticas, que tengan la capacidad de cambiar el curso natural de las enfermedades, además, ampliar sus portafolios en los diferentes países de la región y seguirse transformando en una organización de alto desempeño, con profesionales comprometidos e identificados con una visión de éxito y crecimiento.

Cabe resaltar que Exeltis, cumple la implementación de estándares corporativos globales, lo que permite a una empresa guatemalteca operar con protocolos internacionales, es así como en 2018 obtuvo la calificación máxima de 100 puntos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. También, cuenta con certificaciones de buenas prácticas de manufactura según RTCA, cumpliendo con el informe 32 de la OMS, necesarias para la fabricación de medicamentos. Todos los productos cuentan con el respaldo de estudios de estabilidad a 24 meses, cumplimiento con la Farmacopea de Estados Unidos vigente USP, Farmacopea Europea EP y la Farmacopea británica BP.

La visión de Exeltis, es de emprendimiento e innovación que combina conocimiento y experiencia. La organización se considera no conformista, no tradicional y está en constante evolución. “La pasión constante de Exeltis por la búsqueda y consecución de la excelencia permite el desarrollo de tratamientos innovadores en los cinco continentes, así como satisfacer necesidades médicas no cubiertas de personas, familias y profesionales de la salud. Exeltis Re-thinking Healthcare piensa la vida y ciencia, para comprender la salud”, concluyó Nolasco.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe