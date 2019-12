Ex pareja de Maluma se lanza como cantante. Tras terminar su relación de dos años con el intérprete de género urbano, Maluma, Natalia Barulich se lanzó como cantante y le hace la competencia al “Pretty Boy” con su nuevo tema de reguetón titulado “Selva”. La modelo y también DJ sorprendió a todos en sus redes sociales cuando decidió publicar un video de una parte de su participación interpretando el mencionado tema en un festival en México. Aunque solo se puede escuchar un fragmento de la pieza, la cubana-croata demostró que le puede hacer la competencia en la música a su exnovio. «Hoy interpreté Selva por primera vez en vivo y fue increíble. He llorado de alegría justo después… ¡Me invadió tanta emoción! El próximo año hay muchas cosas reservadas para nosotros y mi proyecto en solitario. No puedo esperar a compartirlo con todos vosotros», fueron las palabras Natalia. Hace unos meses la modelo y Maluma terminaron su relación sentimental en medio de rumores de infidelidad por parte de la joven de 27 años con el futbolista Brasileño Neymar.