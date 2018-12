Ex de Johnny Depp revela que sufrió amenazas de muerte por parte del actor

Ex de Johnny Depp revela que sufrió amenazas de muerte por parte del actor. Amber Heard, de 32 años, denunció públicamente en el diario The Washington Post que fue víctima de hostigamiento y perdió varios trabajos luego de denunciar, en 2016, haber sido víctima de agresión verbal y física por parte de Johnny Depp, su ex marido. Aunque el protagonista de Piratas del Caribe ha negado las acusaciones, lo cierto es que la actriz se ha visto afectada tras hacer pública su situación de violencia doméstica. En su columna para el reconocido medio, la estrella habló de lo ocurrido y le pidió al Congreso de EE.UU. reforzar las instituciones para que se proteja a la mujer que denuncia. “Escribo esto como una mujer que tenía que cambiar su número de teléfono semanalmente, porque estaba recibiendo amenazas de muerte. Durante meses, rara vez salí de mi departamento y cuando lo hice, fui perseguida por drones y fotógrafos”, escribió Heard. “Sentía que estaba en un juicio por parte de la opinión pública”, añadió. Después de pedirle el divorcio a Depp – apenas 15 meses después de casarse- le contó al mundo los abusos que sufrió durante su matrimonio, algo que Hollywood no recibió muy bien. La protagonista de Aquaman reveló que la situación se intensificó cuando perdió trabajo a causa de su situación: “Me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra. Tenía una película ya cerrada y decidieron contratar a otra intérprete y una marca, para la que acababa de firmar una campaña para dos años, decidió abandonarme”.