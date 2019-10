Estudio revela un 60% de eficiencia en el tiempo de aplicación de medicamento para pacientes con insuficiencia renal crónica

Se trata de la primera investigación que se desarrolla en América Latina, para medir el tiempo y los costos invertidos por las entidades de salud pública en la aplicación de medicamentos para tratar la anemia, en aquellos pacientes que sufren insuficiencia renal crónica y que necesitan someterse a una hemodiálisis. Este procedimiento médico se realiza para mantener los niveles óptimos de hemoglobina en la sangre del paciente.

La investigación titulada: “Tiempo invertido en la administración de agentes estimulantes de eritropoyetina en centros de Panamá: un estudio de tiempo y movimiento” (Time and Motion Study, por sus siglas in inglés), se realizó en este país, durante el 2017 y 2018. Los resultados de la investigación fueron publicados en marzo del presente año, en la revista científica Journal of Medical Economics.

Este estudio fue liderado por la farmacéutica Roche en Centroamérica y Caribe, en conjunto con nefrólogos del Hospital Santo Tomás y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, ambos de Panamá, así como por el departamento de Farmacología de la escuela de medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la empresa Costa Rica United BioSource Corporation, ubicada en Canadá.

Los hallazgos del estudio

Los pacientes con anemia, asociada a la insuficiencia renal crónica y que requieren hemodiálisis, necesitan el suministro constante de eritropoyetina, un medicamento que corrige y mantiene los niveles de hemoglobina en la sangre. Actualmente, existen dos tipos de este fármaco: uno de acción corta que debe suministrarse tres veces a la semana (hasta trece veces mensuales) y el otro de acción prolongada, que se administra únicamente una vez al mes.

Según comentó la doctora Rosario Espinoza, gerente médico de Roche Centroamérica y Caribe (CAC), la periodicidad en la administración de este tratamiento, dependerá del perfil clínico del paciente, las recomendaciones del especialista (nefrólogo) y la disponibilidad de los medicamentos en los centros de salud.

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, los medicamentos de acción prolongada mostraron una mayor eficiencia en el tiempo de aplicación, es decir, un ahorro de 2,34 minutos por cada administración, lo que se podría traducir en un ahorro de 30% semanal. También, evidenció que la eritropoyetina de acción prolongada es 60% más eficiente en cuanto al tiempo invertido mensualmente si se le compara con la eritropoyetina de acción corta.

“Gracias a este estudio, se logró comparar el tiempo invertido por el personal de salud en los hospitales a la hora de administrar la eritropoyetina de acción corta y prolongada, así como evidenciar el costo-beneficio para los sistemas de salud y para el paciente en términos de traslado, ausencias en el trabajo y calidad de vida”, agregó la doctora Espinoza.

Asimismo, al extrapolar la información a 365 días (un año) se evidencia que, para aplicar el medicamento de acción corta, es necesario invertir 20,3 horas versus 1,1 hora para el caso de la eritropoyetina de acción prolongada, es decir, se traduce en un ahorro de 19,2 horas de tiempo para el personal de salud que administra este medicamento. Aunado a estos beneficios, los hospitales y centros de salud tienen otras ventajas al aplicar este fármaco, entre ellas, más espacio para el almacenamiento del producto al necesitarse una menor cantidad, menos personal para la atención de estos pacientes y menos suministros médicos que se utilizan para aplicar el medicamento, por ejemplo, el algodón, inyectables, alcohol, entre otros.

“Los resultados de este estudio, reflejan datos realistas que pueden ser utilizados como parámetro de comparación en los demás países de Centroamérica y Caribe. Además, es información pública y extrapolable que puede convertirse en una herramienta de información para la toma de decisiones a nivel administrativo, en nuestros sistemas de salud”, agregó la doctora Espinoza.

Beneficios para el paciente

Además de la eficiencia administrativa en los centros de salud, el estudio demuestra que el paciente también obtiene ventajas, por ejemplo, un ahorro en el tiempo de traslado hacia el centro de salud, una mejor calidad de vida, dado que puede invertir estas horas en otras actividades, entre ellas, asistir al trabajo y disfrutar el tiempo en familia.

Tratamiento innovador

Roche desarrolló el agente eritropoyético de acción prolongada. Se trata del primer activador continuo del receptor de la eritropoyetina de una sola aplicación al mes, el cual se encuentra aprobado por entidades mundiales como la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), para el tratamiento de la anemia asociada con enfermedad crónica renal; este medicamento fue creado mediante tecnología genética.

“Actualmente, 1.1 millones de pacientes utilizan este medicamento a nivel mundial. En Centroamérica y Caribe, más de 5.000 personas reciben actualmente este tratamiento, el cual ha probado alcanzar niveles predecibles y estables de hemoglobina con una sola dosis mensual en los pacientes afectados, facilitando el tratamiento de otras consecuencias de la falla renal”, concluyó la especialista.

Fuente. Roche