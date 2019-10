Estadounidenses degustan café de Costa Rica

Esta activación forma parte de las acciones de la campaña de promoción internacional del ICT en Estados Unidos, su mercado prioritario.

New York. Con la colorida presencia de tres “tricicletas típicas” inspiradas en el diseño y las alegorías de la carreta de Sarchí, cientos de estadounidenses degustaron café de Costa Rica. Esta activación se realizó en Union Square en la ciudad de New York en el marco del Día Internacional del Café. Estos novedosos espacios de degustación atrajeron como un imán a los transeúntes, quienes degustaron el delicioso sabor del café costarricense. Se entregaron más de 2.000 tazas reutilizables de la deliciosa bebida, históricamente reconocida como nuestro “grano de oro” y se compartió información de interés sobre Costa Rica como destino turístico. El puesto se mantuvo abierto al público durante todo el día, de 10 a.m. a 4 p.m.

“En el marco del Día Internacional del Café nos sentimos complacidos de promocionar con esta acción estratégica a Costa Rica en el corazón de New York, una ciudad estratégica que concentra 6,4 millones de nuestros mejores prospectos o público meta, personas muy interesadas en visitar nuestro país en el futuro cercano. En esta acción se mezcla de manera creativa una degustación de nuestro café, reconocido como uno de los mejores del mundo y la carreta típica adaptada en formato de tricicletas” expresó Ireth Rodríguez, Jefe de Promoción del Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Rodríguez agregó que el objetivo principal consistió en realizar una intervención sorpresiva en un lugar de altamente concurrido, esto para transmitir información relevante y posicionar a Costa Rica en Estados Unidos como un destino sostenible, de aventura, naturaleza pero con elementos culturales que también nos distinguen en el mundo, como el café y la carreta típica”.

La activación forma parte de las acciones de promoción y relaciones públicas de Costa Rica como destino y complementó las acciones del mes de lanzamiento de la campaña “Only The Essentials” o “Solo lo Esencial” creada para fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico en Estados Unidos.

Esta campaña se desarrolla actualmente en medio digitales especializados, buscadores, publicidad en exteriores, impresos y otros canales en distintas ciudades, dónde se ubican los mejores prospectos como Chicago, Houston, Florida, San Francisco, Los Ángeles y New York, así como en las ciudades canadienses de Toronto y Montreal. Esta campaña se extenderá desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, con la posibilidad de continuar con la publicidad en el año 2020.

La mayor parte de los turistas que visitan Costa Rica, provienen precisamente de Estados Unidos y Canadá, razón por la cual, resulta estratégico mantener esfuerzos de promoción de forma constante en estos países.

Según los últimos datos de la Dirección de Migración y Extranjería en el primer semestre del 2019 se registraron 874 358 visitantes que arribaron por al país procedentes de Estados Unidos y Canadá por la vía aérea, más del 65% de los turistas que nos visitaron en dicho período. Costa Rica es el país que más llama la atención de los estadounidenses en América Latina para hacer turismo con un 44.7% de las preferencias, seguidos por México 42.7% y Brasil con 39% según Travel Styles USA, 2018.

Café costarricense entre los mejores del mundo

El 100% del café que se cultiva en Costa Rica pertenece a la especie Arábica, de las variedades Caturra y Catuaí, un grano de mayor calidad y una taza con mejores características. Estas variedades del grano se cosechan en suelos fértiles, de origen volcánico, localizados entre los 800 y 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Las zonas para el cultivo del café son: La Brunca, Tres Ríos, Orosi, Turrialba, Valle Central, Valle Occidental, Tarrazú y Guanacaste. El café de Costa Rica se produce de manera sostenible, en plantaciones con alta diversidad biológica donde conserva los recursos, protege el ambiente, produce eficazmente, compite comercialmente y refuerza la calidad de vida de los agricultores y la sociedad.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe