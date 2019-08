Escritora argentina presentó ‘Las cosas que me hubiera gustado saber a los 20 años y que no te enseñan en la universidad’ en Feria Internacional del Libro

Panamá. La escritora argentina, María McReddie, presentó su libro “Las cosas que me hubiera gustado saber a los 20 años y que no te enseñan en la universidad”, en la Feria Internacional del Libro 2019, que se desarrolla desde el 13 al 18 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa en Panamá. La obra literaria resalta la necesidad de los jóvenes de tener y de ser un líder o ejemplo a seguir, con valores y objetivos duraderos, y su impacto en la sociedad.

La autora argentina habló sobre su libro ‘Las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y no te enseñan en la universidad’ y sobre la contribución de su obra a la formación de nuevos profesionales con habilidades de personas altamente efectivas y exitosas, liderazgo, resolución de conflictos, cumplimiento de metas por el bien común, hábito de lectura para el crecimiento personal, pensamiento analítico, toma de decisiones e influencia con las personas a su alrededor.

Los jóvenes a los 20 años enfrentan decisiones que tienen consecuencias para toda la vida.

“Actualmente los jóvenes están siendo influenciados por personas que no son tan buenos ejemplos en la sociedad en que vivimos. Sus modelos a imitar a veces no logran cosas trascendentales, ni están enfocadas hacia el bien común. Todos tenemos un propósito y una misión, para contribuir a una causa más grande que nosotros mismos. He descubierto que las personas que triunfan son intencionales con metas claras, tienen disciplina e inspiran a otros con su ejemplo”, apuntó McReddie.

La escritora explicó que las personas necesitan mejorar su liderazgo para influir a que las personas alcancen sus metas. “Para ser un líder tienes que estar dispuesto a hacer cosas que no te gustan, que te incomodan, que no se sienten bien en el momento, pero que a la larga son buenas para ti, para tu entorno y para el bien común”.

McReddie también incentivó a la lectura al asistir a la Feria Internacional del Libro. Mi libro es amigable, directo, fácil de leer que puede ayudar al que inicia este hábito de lectura, y le brinda herramientas para la vida. Los temas son importantes porque todos deben saber tener una buena actitud, en especial, cuando las cosas te salen mal y tienes desafíos. Los jóvenes experimentan muchos desafíos y necesitan aprender a superar fracasos para continuar con perseverancia”, dijo la escritora.

El libro surgió de entrevistas y talleres de consejería realizados para jóvenes y recoge entrevistas realizadas a diferentes personas adultas exitosas en los países donde ella ha vivido, desde sus círculos de influencia como escritora, estudiosa de literatura, abogada, coach, y ahora bloguera y podcastera.

Sobre María McReddie:

María McReddie estudió literatura y se graduó de abogada magna cum laude de la escuela de leyes de la Universidad de Miami. Se desempeñó varios años como abogada corporativa en el bufete legal White & Case LLC, en Estados Unidos. María tiene un canal de youtube y de podcasts, Maria Contigo, que está disponible en Spotify y Apple Podcasts. También tiene un blog y colabora con distintos medios periodísticos con presencia en Colombia, Argentina, Chile y España. Ha vivido en varias partes del mundo y hoy dicta conferencias, seminarios y talleres sobre varios temas de la vida. Actualmente vive con su familia en Panamá. También es graduada de las escuelas Tony Robbins de Maestría de Vida y Academia de Liderazgo. Allí se formó en Liderazgo, Psicología Práctica, Programación Neurolingüística, Desarrollo Profesional y Personal, Manejo de Emociones y Estrés, y Salud y Bienestar.

El Embajador de la República de Argentina en Panamá, Marcelo Fabián Lucco, acompañó a la escritora argentina María McReddie en la Feria Internacional del Libro.

La recepción fue seguida con la firma de libros por la autora, acompañada del S.E. Marcelo Fabián Lucco, Embajador de la República de Argentina en Panamá.

www.mariamc.org

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe