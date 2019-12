Enrique Iglesias se presentÃ³ en su ciudad natal

Enrique Iglesias se presentó en su ciudad natal. Seis años después, Enrique Iglesias ha vuelto a su ciudad natal como si de un hijo pródigo se tratara, y lo ha hecho con un WiZink Center lleno y entregado durante un concierto de poco más de hora y media y con grandes efectos sonoros, en el que el madrileño ha repasado algunos de sus éxitos más conocidos. De negro y con su inseparable gorra, el hijo de Julio Iglesias ha arrancado el concierto con «Move to Miami», con brazos abiertos en claro gesto de agradecimiento, seguido de «I’m a Freak» también acompañado por esos sellos tan personales como acercar la mano a la oreja y agarrar el micrófono con ambas manos. «I Like How It Feels», acompañado por llamas de fuego que han calentado más aún el ambiente de fiesta, el cantante (Madrid, 1975) ha empezado a moverse por una pasarela que se ha convertido en su lugar de recreo, ese donde los cantantes pueden sentir más de cerca a su público, al que no ha parado de agradecer su presencia. Temas que han bailado gran parte de su familia, porque a esta esperada cita madrileña y como ya anunció su hermana Tamara Falcó esta semana en sus redes sociales, han acudido también su madre, Isabel Preysler, así como sus hermanas Victoria y Cristina Iglesias, y Ana Boyer y su marido el tenista Fernando Verdasco. Así, y con una camiseta de la selección española que le ha tirado una seguidora con su nombre grabado en la espalda, le ha dicho adiós a su ciudad de origen en la que no actuaba desde 2014.