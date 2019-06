Enrique GuzmÃ¡n apoyarÃ¡ a su hija Alejandra GuzmÃ¡n y a su nieta Frida

Enrique Guzmán apoyará a su hija Alejandra Guzmán y a su nieta Frida. El cantante de 76 años informó que no tomará partido por su hija o nieta y que los problemas que ‘existan o no entre ellas’ son ajenos a él. El conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ya escaló hasta Enrique Guzmán, padre de la cantante, quien por medio de un comunicado de prensa fijó su postura. El cantante de 76 años informó que no tomará partido por su hija o nieta y que los problemas que «existan o no entre ellas» son ajenos a él. Puntualizó que él quiere a ambas. En una entrevista reciente de Alejandra Guzmán, dijo que si querían saber de la carrera de su hija le preguntaran a Enrique Guzmán.