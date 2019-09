En nueve meses de gobierno, México recuperó 500 mil mdp por combatir corrupción, afirma presidente López Obrador

México. Las diversas acciones que inició el gobierno federal desde el 1° de diciembre de 2018 para terminar con la corrupción y los lujos en el gobierno arrojan saldo positivo para el pueblo, porque gracias a los ahorros es posible invertir en el bienestar de los mexicanos.

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar asamblea pública esta mañana, al término del recorrido por el Hospital Rural de Chignahuapan:

“Ya tenemos esta transformación, pero no sólo es una nueva moral pública, sino también imagínense los beneficios que nos da acabar con la corrupción. Yo creo que llevamos ahorrado en nueve meses como 500 mil millones de pesos por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, por no gobernar con lujos en el gobierno, 500 mil millones de pesos.”

Además de no aumentar impuestos ni crear otros nuevos, tampoco se ha endeudado al país y es posible destinar recursos directos a la población:

“Por eso nos da para el apoyo a adultos mayores, pensión a niñas, niños con discapacidad, becas que -como nunca- se están entregando para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria; becas para la universidad.”

En Chignahuapan, el primer mandatario cedió el uso de la palabra a un joven con demanda de continuidad en educación media superior en línea.

En diálogo con la comunidad del hospital, el primer mandatario se refirió a las cuatro acciones para transformar el sistema de salud y anunció la renovación de equipo para unidades médicas:

“Ya sabemos cómo están las cosas, ya sabemos que hay que hacer compras consolidadas, equipos de rayos X, o sea, no comprar uno o dos, cinco, 10, sino a lo mejor 200 para tener mejores precios y cambiar el equipo. Lo mismo con las ambulancias, va a ser así también, general.”

El presidente estuvo acompañado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; el director del hospital rural, Mario Sierra Pineda; el presidente municipal, Francisco Javier Tirado Saavedra; así como integrantes del gabinete de salud.

En San Salvador el Seco, el primer mandatario también explicó que el próximo presupuesto federal para el sector salud aumentará 40 mil millones de pesos para reforzar las cuatro acciones:

“Primero. Que no falten los medicamentos en unidades médicas, en centros de salud, en hospitales y que se tengan todos los medicamentos. Segundo. Médicos especialistas, enfermeras, que no falten. Vamos a procurar que se amplíen los turnos. Estimular más al que trabaja en las comunidades más apartadas.

“Lo tercero es el mantenimiento. Hay que renovar equipos para los hospitales, mejorar las unidades médicas. Y el punto cuatro es que se basifique a los trabajadores del sector salud. Los vamos a basificar a todos, ya no va a haber eventuales.”

Además de los servidores públicos mencionados, en San Salvador el Seco el presidente estuvo acompañado por el director del hospital rural, Luis Cuitláhuac Galeana Agatón, y la presidenta municipal, Irene Marina Aguirre Rojas.

Fuente: Presidencia de México.