En marcha fiesta del Caribe en Trinidad y Tobago

Caribe. La 14 edición del Festival de Artes del Caribe 2019 (Carifesta) abrió sus puertas con el lema de »Conectar, Compartir, Invertir» lo mejor de la cultura regional.

Durante los nueve días del festival, los asistentes podrán deleitarse con muchos de los lugares de interés, sonidos, gustos y cultura que el Caribe tiene para ofrecer, dijeron los organizadores del evento en el que participan más de 20 países empeñados en mostrar sus talentos únicos.

A partir de ahora más de dos mil visitantes y la población local podrán disfrutar de desfiles de modas, actividades en las calles, conciertos en vivo, distritos comerciales, rurales y artesanales, así como un parque gastronómico y un rincón verde.

El encuentro se extenderá por todo el país luego de su inauguración anoche en el Queen’s Park Savannah en Puerto España con el fin de mostrar lo mejor de la cultura regional.

A la cita acuden delegaciones de más de 16 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), así como Canadá, Colombia, Curazao, Martinica y Guadalupe empeñados en compartir lo mejor de la cultura, identidad, tradiciones y el patrimonio de la región, con una amplia gama de eventos para todos los gustos e intereses.

El programa incluye noches nacionales, festivales de cine, literatura y artes plásticas, culinaria, simposios, un concierto con lo más notable del mundo artístico caribeño, así como los llamados espacios de bienestar verde, con sesiones de yoga y otras actividades.

En el ámbito de la danza, destaca la actuación de compañías procedentes de Antigua y Barbuda, Guyana, la Compagnie de Danse Jean-Rene Deisoin de Haití, L’Acadco, Movements from Jamaica, Fundación Coreoarte de Venezuela y KasheDance de Canadá.

En la música sobresale el concierto By Women Only … For Everyone! protagonizado por féminas y que contará con el talento de Nehilet Blackman and Band, Sally Sagram, Claudette Peters de Antigua y Barbuda, Sarina Constantine de Jamaica, Ayiti Coles y Renette Desir de Haití, junto a otros invitados.

Durante el encuentro también funcionará el Festival Radio para Carifesta del 18 al 20 de agosto que comenzó la víspera con la cobertura de la ceremonia de apertura del encuentro de la cultura regional.

Fuente: PL.