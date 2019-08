Empresario Ricardo Poma recibe distinción otorgada por la Asamblea Legislativa

El Salvador. El empresario y presidente de Grupo Poma, el señor Ricardo Poma es condecorado con la «Orden al Mérito 5 de noviembre de 1811, Próceres de la Independencia Patria», la máxima distinción otorgada por la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Este reconocimiento ha sido otorgado por su gran aporte a los sectores de educación, salud y economía del país, siendo el más alto mérito que otorga la Asamblea a personas nacionales o extranjeras, por su trabajo y legado al país centroamericano.

El empresario agradeció el gesto del pleno legislativo y se comprometió a seguir contribuyendo al desarrollo del país. “Agradezco a los diputados de la Honorable Asamblea Legislativa en representación de la ciudadanía, me entregan una condecoración que me enorgullece como salvadoreño y me impulsa a seguir contribuyendo a transformar nuestro país”, manifestó.

El ingeniero Poma es presidente de la Fundación Poma, la cual tiene presencia en más de 8 países de la región. Además, es fundador de la Escuela Superior de Negocios y Economía en San Salvador (ESEN), de la que es rector. Asimismo, es presidente de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), organización sin fines de lucro que atiende a personas de escasos recursos en materia de salud y educación. En Guatemala Grupo Poma tiene presencia con empresas como el Hotel Real InterContinental, Grupo Roble y Excel Automotriz.

La Orden al mérito 5 de noviembre 1811, Próceres de la Independencia Patria” ha sido también entregada a personalidades como el actual presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, al exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, a la doctora salvadoreña María Isabel Rodríguez, entre otras reconocidas figuras.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe