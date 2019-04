Embajadora cubana en PanamÃ¡ agradece solidaridad con la isla

Cuba. La embajadora cubana en Panamá, Lydia González, agradeció en nombre del pueblo de la isla el apoyo y solidaridad que brindan hoy muchas organizaciones partidistas y sindicales, movimientos sociales, de solidaridad y amigos.

Al hablar en el acto por el 58 aniversario de la victoria de Playa Girón, que tuvo como escenario la emblemática Universidad de Panamá, recordó que, en estos años de intensa lucha, Cuba nunca ha estado sola, y menos ahora que la persecución financiera crece y el bloqueo comercial contra la mayor de las Antillas se recrudece.



Sobre el tema, precisó que actualmente cambian las tácticas y pasan a modalidades de guerra no convencionales, como es el caso de la completa implementación de la ley Helms-Burton.

Por ello, arduas y complejas tareas nos aguardan en la nueva etapa que se avecina, tanto en el plano económico como laboral, productivo y social, dijo González, quien aseguró que Cuba continuará modernizando el modelo socialista.

‘No estamos anclados en la historia, pero beber de ella nos permite aprender de su sabia, por eso los aniversarios de Girón serán siempre pretextos ideales para compartir nuestra historia con aquellos que apenas han escuchado sobre ella, y celebrar, con sus amigos de siempre que, más allá de la frontera, han dado su apoyo, de las más disimiles maneras, a la Revolución Cubana’, apuntó.

La diplomática rememoró que esta gesta, resultado de la unidad y determinación del pueblo cubano, no solo resultó una gran victoria de la Revolución, sino también la primera derrota del imperialismo en nuestra América.

La invasión mercenaria, derrotada en menos de 72 horas, tuvo como objetivo ocupar la zona de la Ciénaga de Zapata, en la costa sur de la central provincia de Matanzas, e instalar un gobierno contrarrevolucionario auspiciado por Washington.

Visiblemente emocionada, la jefa de la sede diplomática cubana en Panamá aseguró que hoy celebramos Girón y su victoria, pero en especial cuando el rojo color del cielo cambió por el blanco color de paloma, y como expresara el líder histórico Fidel Castro en el acto por el 36 aniversario de la victoria de Playa Girón:

`No queremos lucha, no queremos guerra, no tenemos que hacer el papel de valientes. Creo que ni ellos mismos dudan del valor de nuestro pueblo. Queremos paz, y vuelvo a repetir la idea, trabajaremos por la paz hasta el límite que admiten el honor y la dignidad de nuestro país y de nuestro sentido de la responsabilidad´.

Fuente: PL.